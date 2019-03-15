МИД РФ выпустил «Белую книгу» о нарушении прав человека Западом

В «Белой книге» говорится, что западные страны стремятся расширять возможности своих правоохранительных структур, что нередко отражается на конституционных правах граждан и тем или иным образом ограничивает их свободу. В России, как утверждается в сообщении, применяются куда более мягкие меры, если сравнивать с зарубежным опытом, однако «американцы и некоторые европейцы» продолжают обвинять РФ в нарушениях международных правозащитных стандартов. Ранее Госдеп США в ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире заявил, что в России нарушаются права человека в Крыму, а также ограничивается свобода слова, интернета и работа СМИ.





Составители «Белой книги» представили факты, подтверждающие, по их мнению, тотальный контроль иностранных спецслужб над интернет-трафиком отдельных пользователей. Данная практика позволяет контролировать глобальную Сеть и при необходимости цензурировать ее не только внутри страны, но и за рубежом. Нередко западные государства, указывает пресс-служба МИД, прикрываясь антитеррористическими лозунгами, незаконно арестовывают людей, пытают их или устраивают казни во внесудебном порядке. В «Белой книге» также приведены доказательства ограничения свободы слова СМИ, цензуры и незаконного сбора западными спецслужбами персональных данных жителей разных стран.





По мнению российского дипломатического ведомства, подобные подходы применяются с использованием «двойных стандартов» и угрожают тем государствам, которые действительно придерживаются международных правозащитных стандартов во внешней и внутренней политике.