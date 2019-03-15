МИД РФ выпустил «Белую книгу» о нарушении прав человека Западом

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга 15 марта заявила, что российское дипломатическое ведомство выпустило «Белую книгу» — о нарушении прав человека западными странами при борьбе с терроризмом. Дипломат отметила, что стремление Запада к безопасности нередко оборачивается ограничением свобод и прав рядовых граждан.
«МИД РФ подготовил «Белую книгу нарушений западными государствами правозащитных стандартов под предлогами борьбы с терроризмом и другими криминальными вызовами и угрозами», — цитирует ТАСС слова Захаровой. Сообщение о публикации книги также появилось на официальном сайте МИД.
В «Белой книге» говорится, что западные страны стремятся расширять возможности своих правоохранительных структур, что нередко отражается на конституционных правах граждан и тем или иным образом ограничивает их свободу. В России, как утверждается в сообщении, применяются куда более мягкие меры, если сравнивать с зарубежным опытом, однако «американцы и некоторые европейцы» продолжают обвинять РФ в нарушениях международных правозащитных стандартов. Ранее Госдеп США в ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире заявил, что в России нарушаются права человека в Крыму, а также ограничивается свобода слова, интернета и работа СМИ.
Составители «Белой книги» представили факты, подтверждающие, по их мнению, тотальный контроль иностранных спецслужб над интернет-трафиком отдельных пользователей. Данная практика позволяет контролировать глобальную Сеть и при необходимости цензурировать ее не только внутри страны, но и за рубежом. Нередко западные государства, указывает пресс-служба МИД, прикрываясь антитеррористическими лозунгами, незаконно арестовывают людей, пытают их или устраивают казни во внесудебном порядке. В «Белой книге» также приведены доказательства ограничения свободы слова СМИ, цензуры и незаконного сбора западными спецслужбами персональных данных жителей разных стран.
По мнению российского дипломатического ведомства, подобные подходы применяются с использованием «двойных стандартов» и угрожают тем государствам, которые действительно придерживаются международных правозащитных стандартов во внешней и внутренней политике.
13 марта был опубликован ежегодный доклад Госдепа США о ситуации с соблюдением прав человека в мире. В нем, в частности, отмечалось, что в России ограничивается свобода слова, интернета и работа СМИ, а в Крыму людей пытают, похищают и незаконно арестовывают. Помимо этого, докладчики из Госдепа указали на дискриминацию крымских татар и ущемление их прав, а также коррупционные проблемы на полуострове. По сведениям авторов доклада, российские власти недостаточно жестко относятся к правонарушениям чиновников и нередко не предпринимают достаточных мер для их наказания.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что США применяют «практику двойных стандартов в правозащитной сфере в зависимости от того, насколько то или иное государство лояльно внешнеполитическому курсу Вашингтона и используемым им методам защиты демократии и прав человека». По мнению ведомства, США стремятся к тому, чтобы в мире сложилось негативное отношение к России как «основному нарушителю прав человека».