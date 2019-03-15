В Госдуме назвали безосновательными новые санкции ЕС

Европейский союз ввел санкции в отношении восьми россиян, которых считает виновными в задержании украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Под ограничения подпали в том числе начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников и замглавы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрей Шеин. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал эти санкции пустыми, непонятными и безосновательными. По его словам, у российских офицеров, в отношении которых ввели ограничения, нет имущества и счетов в ЕС.
«Эти санкции — пустые, <...> непонятные и безосновательные. Украина нарушила нормы международного права и устроила провокацию в Керченском проливе. А санкции введены в отношении граждан России. Такими санкциями Евросоюз поощряет Украину и подталкивает ее на новые провокационные действия», — заявил Андрей Красов «Интерфаксу».
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что все больше европейских политиков заявляют о необходимости снятия санкций с России, «и это вселяет уверенность в то, что ситуация рано или поздно изменится». «Наши пограничники, наши военные сделали все, чтобы провокация ВМСУ [Военно-морских сил Украины] так и осталась идеей в воспаленном воображении украинских националистов», — сказал он RT.
Вице-премьер России Юрий Борисов предположил, что люди и предприятия, которых включают в санкционные списки, «давно с этим свыклись, и не обращают на это внимания». «Пусть они [ЕС] радуются, включили и включили [россиян в санкционный список]. Собака лает, караван идет», — сказал Борисов, цитата по «Интерфакс».
В санкционный список Евросоюза из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе попали: начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, замглавы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрей Шеин, командир пограничного сторожевого корабля «Дон» Алексей Саляев, командир пограничного сторожевого корабля «Изумруд» Андрей Шипицин, начальник службы в Керчи погрануправления ФСБ по Крыму Алексей Шатохин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин и командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков.
Это решение опубликовали в официальном журнале ЕС, оно вступает в силу с момента публикации. Такую инициативу Евросоюза поприветствовал президент Украины Петр Порошенко. «Если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены», — заявил он в своем посте в Twitter.
В конце февраля Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела против командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом РФ Александра Моисеева, а также пяти военнослужащих крымского пограничного управления ФСБ. В связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе российских военных на Украине подозревают в «развязывании и ведении агрессивной войны» в составе группы лиц по предварительному сговору.
25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.