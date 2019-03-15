В Госдуме назвали безосновательными новые санкции ЕС

Европейский союз ввел санкции в отношении восьми россиян, которых считает виновными в задержании украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Под ограничения подпали в том числе начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников и замглавы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрей Шеин. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал эти санкции пустыми, непонятными и безосновательными. По его словам, у российских офицеров, в отношении которых ввели ограничения, нет имущества и счетов в ЕС.





«Эти санкции — пустые, <...> непонятные и безосновательные. Украина нарушила нормы международного права и устроила провокацию в Керченском проливе. А санкции введены в отношении граждан России. Такими санкциями Евросоюз поощряет Украину и подталкивает ее на новые провокационные действия», — заявил Андрей Красов «Интерфаксу».





Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что все больше европейских политиков заявляют о необходимости снятия санкций с России, «и это вселяет уверенность в то, что ситуация рано или поздно изменится». «Наши пограничники, наши военные сделали все, чтобы провокация ВМСУ [Военно-морских сил Украины] так и осталась идеей в воспаленном воображении украинских националистов», — сказал он RT.