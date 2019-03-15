Мединский обвинил пиратов в невозможности появления в России аналога Netflix

Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече правительственного совета по развитию российского кинематографа 15 марта заявил, что необходимо продвигать отечественное кино с патриотическим уклоном в праздничные дни. Министр культуры также призвал к борьбе с пиратством, которое, по его мнению, тормозит развитие отечественного кинопроизводства и мешает появлению крупных российских компаний, которые были бы способны без дотаций снимать кино и сериалы.





«Надо побороть преступность. Под преступностью я подразумеваю организованную кражу частной собственности, кражу в интернете, и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые из себя представляют пиратские сайты, порталы, киносообщества и все остальное, – приводит слова Мединского Агентство городских новостей «Москва» . – Все это сдабривается бесконечной рекламой онлайн-казино, у нас одни воры спонсируют других воров. Я не знаю, кто в эти казино играет, но видимо сказку «Золотой ключик» не читали никогда. Но мы так Netflix свой не создадим».





Российским кинопрокатчикам нужно активнее использовать прокатный потенциал праздничных дней, считает министр культуры.



