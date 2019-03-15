Мединский обвинил пиратов в невозможности появления в России аналога Netflix

Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече правительственного совета по развитию российского кинематографа 15 марта заявил, что необходимо продвигать отечественное кино с патриотическим уклоном в праздничные дни. Министр культуры также призвал к борьбе с пиратством, которое, по его мнению, тормозит развитие отечественного кинопроизводства и мешает появлению крупных российских компаний, которые были бы способны без дотаций снимать кино и сериалы.
«Надо побороть преступность. Под преступностью я подразумеваю организованную кражу частной собственности, кражу в интернете, и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые из себя представляют пиратские сайты, порталы, киносообщества и все остальное, – приводит слова Мединского Агентство городских новостей «Москва». – Все это сдабривается бесконечной рекламой онлайн-казино, у нас одни воры спонсируют других воров. Я не знаю, кто в эти казино играет, но видимо сказку «Золотой ключик» не читали никогда. Но мы так Netflix свой не создадим».
Российским кинопрокатчикам нужно активнее использовать прокатный потенциал праздничных дней, считает министр культуры.
«Мощным заделом на предстоящий киногод у нас становятся зимние каникулы. У нас нет ограничения на зарубежное кино в зимние каникулы, но мы правильно формируем репертуар вместе с российскими и зарубежными дистрибьютерами. Это становится самым популярным временем для семейных походов в кино. Я уверен, что надо также расставить приоритет еще на два временных промежутка — на праздники 9 мая и на праздничные дни 4 ноября», — цитирует слова министра РИА Новости.
Также на встрече министр культуры подчеркнул, что почти 70% российских зрителей отметили повышение качества отечественных картин. По его словам, доля российского кино в прокате достигла 28,9%, что говорит об успешном развитии отрасли, а в иностранном прокате у отечественных картин за последние три года наблюдается, по словам министра, «трехкратный рост сборов».
Netflix – американская компания-производитель кино и сериалов. Так, в 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем все остальные компании.
14 февраля Минкульт и Минпросвещения выступили с предложением знакомить учащихся с национальным наследием и современными тенденциями в искусстве, где преимущество будет отдаваться образцам российской культуры. Школьникам будет необходимо вести специальные дневники, в которых они должны будут записывать свои впечатления от того, что они увидели в музее, какой спектакль они посмотрели в театре и что они думают о просмотренном новом фильме. Совместный проект двух министерств будет называться «Культурные нормативы для школьника».