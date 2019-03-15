США оценили численность оставшихся в Сирии боевиков ИГ* в «несколько сотен»

Численность оставшихся в Сирии боевиков «Исламского государства»* составляет не более нескольких сотен, террористы контролируют меньше чем квадратный километр территории страны. Еще 15-20 тысяч жителей Сирии и Ирака являются сторонниками радикалов, но в боевых действиях не участвуют, сообщил в ходе онлайн-брифинга спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он отметил, что взаимодействие с российскими и турецкими военными по борьбе с ИГ очень продуктивно.





«Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, цель которой — лишить «халифат» последних территориальных владений. У них несколько сотен бойцов и менее одного квадратного километра земли», — приводит РБК слова Джеффри. Спецпредставитель по Сирии уточнил, что коалиция во главе с США намеревается выбить террористов из населенного пункта Багуз на границе с Ираком. Данные, предоставленные США в конце прошлого года, сообщали о тысяче боевиков ИГ.





Несмотря на планы Вашингтона вывести войска из Сирии, борьба с террористами будет продолжаться, подчеркнул Джеффри. По его словам, контингент из 200 военных США, который должен остаться в Сирии, будет предотвращать дестабилизацию ситуации на северо-востоке страны.





Джеффри отметил, что американские силы ежедневно контактируют с военными Турции и России. «Контакты очень, очень продуктивны на уровне военных, а на политическом уровне мы в ряде случаев достигли согласования позиций по конкретным вопросам... Но пока преждевременно говорить о том, какого прогресса мы добились [в политической сфере урегулирования]», — заключил он.