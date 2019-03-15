close
St
В штабе Зеленского рассказали, как власти Украины отпугивают молодежь от выборов
Новости

В штабе Зеленского рассказали, как власти Украины отпугивают молодежь от выборов

На избирательных участках будут задерживать уклонистов от призыва на службу в армии, что снизит явку молодежи, считают в штабе

На избирательных участках будут задерживать уклонистов от призыва на службу в армии, что снизит явку молодежи, считают в штабе
Зал заседаний Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве, март 2019 года Фото: © GLOBAL LOOK Press / Serg Glovny / ZUMAPRESS.com

В социальных сетях распространяются слухи, что на избирательных участках на выборах президента Украины 31 марта будут задерживать уклонистов от призыва на службу в армии, который объявлен с 1 апреля. Такие меры украинских властей снизят явку молодежи. Об этом заявил спикер предвыборного штаба кандидата в президенты страны Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.


По словам Разумкова, тексты с информацией о предстоящих задержаниях уклонистов от армии на избирательных участках можно увидеть во многих пабликах Facebook. «Такие технологии действенны. Если они, например, выдергивают пришедшую молодежь и забирают в военкомат, и человек просидит там три часа, то второй раз голосовать он уже не пойдет», — убежден глава предвыборного штаба Зеленского, он дал комментарий украинскому изданию «Апостроф».


«По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала. Для членов комиссий «спущена» команда, чтобы они медленно выдавали бюллетени», — рассказал Разумков. Такие действия властей Украины можно расценивать как попытку сфальсифицировать выборы, добавил он.


Порошенко пообещал следующие пять лет легально «подкупать» украинцев

Ранее о том, что президент Украины покупает голоса избирателей, сообщил глава МВД Арсен Аваков 13 марта 2019

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 7 марта заявил, что против него готовятся два уголовных дела. Первое, по его словам, связано с воровством в возглавляемой им компании «Студия Квартал 95», а другое — с ДТП 2002 года в Черниговской области. Лидера президентской гонки намерены также дискредитировать билбордами на территории самопровозглашенной ЛНР, отметил он.


Шоумен Владимир Зеленский 31 декабря 2018 года объявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины. По данным социологических опросов, он является лидером предвыборной гонки: за него готовы проголосовать чуть более 25% граждан. За действующего президента Украины Петра Порошенко — 17%, а за экс-премьера страны Юлию Тимошенко — 19%.


Сотрудники украинской полиции 4 марта обнаружили на крыше предвыборного штаба Зеленского прослушивающее устройство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко тогда сказал, что такая техника может устанавливаться только с ведома Службы безопасности Украины (СБУ).


Зеленский заявил, что против него готовят два уголовных дела

Кандидат в президенты Украины сказал, что его хотят привлечь к ответственности за отмывание денег и ДТП 17-летней давности 7 марта 2019

Показать комментарии