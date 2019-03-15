В штабе Зеленского рассказали, как власти Украины отпугивают молодежь от выборов

В социальных сетях распространяются слухи, что на избирательных участках на выборах президента Украины 31 марта будут задерживать уклонистов от призыва на службу в армии, который объявлен с 1 апреля. Такие меры украинских властей снизят явку молодежи. Об этом заявил спикер предвыборного штаба кандидата в президенты страны Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, тексты с информацией о предстоящих задержаниях уклонистов от армии на избирательных участках можно увидеть во многих пабликах Facebook. «Такие технологии действенны. Если они, например, выдергивают пришедшую молодежь и забирают в военкомат, и человек просидит там три часа, то второй раз голосовать он уже не пойдет», — убежден глава предвыборного штаба Зеленского, он дал комментарий украинскому изданию «Апостроф».
«По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала. Для членов комиссий «спущена» команда, чтобы они медленно выдавали бюллетени», — рассказал Разумков. Такие действия властей Украины можно расценивать как попытку сфальсифицировать выборы, добавил он.
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 7 марта заявил, что против него готовятся два уголовных дела. Первое, по его словам, связано с воровством в возглавляемой им компании «Студия Квартал 95», а другое — с ДТП 2002 года в Черниговской области. Лидера президентской гонки намерены также дискредитировать билбордами на территории самопровозглашенной ЛНР, отметил он.
Шоумен Владимир Зеленский 31 декабря 2018 года объявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины. По данным социологических опросов, он является лидером предвыборной гонки: за него готовы проголосовать чуть более 25% граждан. За действующего президента Украины Петра Порошенко — 17%, а за экс-премьера страны Юлию Тимошенко — 19%.
Сотрудники украинской полиции 4 марта обнаружили на крыше предвыборного штаба Зеленского прослушивающее устройство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко тогда сказал, что такая техника может устанавливаться только с ведома Службы безопасности Украины (СБУ).