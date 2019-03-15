Екатеринбургский суд отказал в аресте депутата Белоусова

Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в аресте депутата «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки в размере 3,5 миллиарда рублей. Сам Белоусов, лишенный в декабре 2018 года депутатской неприкосновенности, своей вины не признает. Ранее СКР инициировало ходатайство об аресте Белоусова, заявив, что депутат отказался выдать следователям заграничные паспорта, не являлся на допросы и систематически мешал следственным действиям.
«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — цитирует ТАСС слова судьи Надежды Ханкевич. На суде Белоусов удивился выдвинутым против него обвинениям, заявив, что он не понимает, куда он мог деть «сто миллионов долларов».
По данным следствия, с 2010-го по 2014 год Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич за предоставление подрядов на дорожное строительство и покровительство холдингу «Автобан» получили взятку в размере более трех миллиардов рублей. Как и Белоусов, Юревич проходит обвиняемым по данному делу и сейчас он объявлен в международный розыск. Уголовное дело возбуждено в 2017 году по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что существует несколько версий того, что именно следствие пытается вменить депутату. Согласно первой версии, депутат связан с крупным мошенничеством с бюджетными средствами, которые были выделены ЗАО «Южуралавтобан» на реконструкцию областных автодорог. По данным «Коммерсанта» со ссылкой на региональные СМИ, депутат Белоусов сначала в 2011 году выкупил это предприятие, а в 2015 году продал структурам, подконтрольным сыну генпрокурора РФ Артема Чайки. Предположительно, после сделки Белоусов обнаружил, что прежний бенефициар «Южуралавтобана» получил господряды на реконструкцию дорог на общую сумму более пяти миллиардов рублей, но половина этой суммы внезапно исчезла.
По второй версии, с мая 2010-го по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Вадим Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили взятку в размере почти 3,4 миллиарда рублей от холдинга «Автобан» за оказание общего покровительства, пишет ТАСС. По информации агентства, дело о получении взятки в особо крупном размере в 2017 году возбудило Главное следственное управление Следственного комитета России.
С начала 90-х Вадим Белоусов руководил компанией «Макфа» и владел 9,29% акций предприятия. Владелец «Макфы» — Михаил Юревич — впоследствии возглавил Челябинскую область, поэтому Белоусов считался близким к губернатору человеком; они оба состояли в «Единой России», а в 2016 году одновременно покинули ряды партии.
На выборах 2016-го Белоусов прошел в нижнюю палату уже по спискам «Справедливой России» и от Кировской области. 6 декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность со справедливоросса Вадима Белоусова, рассказывали источники российских информагентств в парламенте. По словам собеседников ТАСС и РИА Новости, за снятие неприкосновенности проголосовали 353 депутата, против — 21, воздержались двое.