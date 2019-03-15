Екатеринбургский суд отказал в аресте депутата Белоусова

Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в аресте депутата «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки в размере 3,5 миллиарда рублей. Сам Белоусов, лишенный в декабре 2018 года депутатской неприкосновенности, своей вины не признает. Ранее СКР инициировало ходатайство об аресте Белоусова, заявив, что депутат отказался выдать следователям заграничные паспорта, не являлся на допросы и систематически мешал следственным действиям.



