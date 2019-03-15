В Киеве рядом с посольством России открыли сквер имени Бориса Немцова

Кличко сказал, что сквер и установленная в нем памятная плита будут «каждый день напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны».





«Пожалуй, главный вопрос, который многих интересует, почему именно в Киеве открывается мемориал в честь моего отца? Потому что он действительно был большим другом Украины. Самое главное, мне кажется, что его трагическая судьба тесно связана с теми событиями, которые происходили и происходят в Украине», — сказала Жанна Немцова во время торжественной церемонии.





Она также отметила, что памятная доска была спроектирована российскими архитекторами. Решение о присвоении имени убитого российского политика скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Киеве было принято городским парламентом в середине ноября 2018 года.





Борис Немцов, занимавший в 90-е годы должности губернатора Нижегородской области и первого зампреда правительства, был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Подозреваемые в его убийстве были задержаны. В июле 2017 года они были осуждены. Так, один из главных подсудимых, Заур Дадаев, получил 20 лет тюрьмы. Другие фигуранты дела получили различные сроки – от 11 до 19 лет.





Убийство Немцова вызвало широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. На Западе с 2015 года российские власти обвиняют в якобы необъективном расследовании убийства. Так, 12 марта 2019 года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к российскому правительству «провести непредвзятое и частное расследование» убийства Немцова.