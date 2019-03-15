При теракте в новозеландской мечети спасся 10-летний сын российской мигрантки

Сын российской мигрантки был в соседней от места массового расстрела комнате в мечети в Крайстчерче. 10-летний мальчик посетил мечеть вместе со своим отцом, рассказала бабушка ребенка Ирина, проживающая в Новой Зеландии, радиостанции «Говорит Москва». 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. По последним данным, погибли 49 человек, более 40 человек пострадали.





«У меня там [в мечети] внук был вместе с отцом. У него отец мусульманин, и они по пятницам ходят туда, он его забирает из школы... Там много комнат, и они находились в другой. Меня, конечно, трясло. Я так переживала, думаю, господи, ну, это же ужас какой-то! С ним все нормально, отец ему [мальчику] сказал, что этот инцидент произошел, он не понял ничего», — рассказала бабушка мальчика радиостанции «Говорит Москва». Она добавила, что неизвестно, что было бы, если бы внук находился в другой комнате.





Ирина заявила, что Новая Зеландия — «это рай», и в стране никогда не происходило подобных трагедий. По ее словам, конфликтов у местного населения с мусульманами не бывает.