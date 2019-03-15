В Калуге убили экоактивиста Дениса Штроо

14 марта в больнице скончался от полученных ножевых ранений экологический активист из Калуги Денис Штроо. Об этом сообщают местные издания, а также экологическое движение «Мы разделяем», волонтером которой был Штроо. В ночь на 9 марта активиста ранили ножом в драке в сквере за кинотеатром «Центральный» в Калуге.





«Наш друг, товарищ, активный волонтер проекта и просто добрый и светлый человек погиб...С тяжелым сердец, мы не можем даже представить что этого человека больше нет среди нас. Денис был человеком поддерживающим экологические движения и справедливость был ранен в драке в ночь 9 марта», — говорится в группе эко-движения в соцсети «ВКонтакте».