В Калуге убили экоактивиста Дениса Штроо

14 марта в больнице скончался от полученных ножевых ранений экологический активист из Калуги Денис Штроо. Об этом сообщают местные издания, а также экологическое движение «Мы разделяем», волонтером которой был Штроо. В ночь на 9 марта активиста ранили ножом в драке в сквере за кинотеатром «Центральный» в Калуге.
«Наш друг, товарищ, активный волонтер проекта и просто добрый и светлый человек погиб...С тяжелым сердец, мы не можем даже представить что этого человека больше нет среди нас. Денис был человеком поддерживающим экологические движения и справедливость был ранен в драке в ночь 9 марта», — говорится в группе эко-движения в соцсети «ВКонтакте».
По информации портала KP40.ru, злоумышленник нанес Денису Штроо три удара ножом и был сразу задержан. Ранее преступник был судим за нападение на журналиста, пишет издание. По данным «Калуги 24», на Штроо напали возле экорезиденции «Зеленый центр» — она находится рядом с кинотеатром «Центральный».
Денис Штроо активно участвовал в экологических инициативах, выступал за раздельный сбор твердых коммунальных отходов, а также против строительства мусорного полигона около деревни Михали. В августе прошлого года он предложил разместить под куполом бывшего центрального калужского рынка модуль для сжигания не поддающихся переработке отходов, а образующийся в процессе сжигания газ использовать для нужд крематория.