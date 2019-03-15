В Минприроды назвали сроки возвращения косаток и белух в их естественную среду

Минприроды РФ после совещания с экспертами на заседании межведомственной рабочей группы по охране морских млекопитающих заявило, что находящихся в «китовой тюрьме» косаток и белух могут выпустить в родную для животных бухту Охотского моря уже в июне или июле. Кроме Минприроды, на заседании присутствовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, ФСБ, СКР, Генпрокуратуры, властей Приморского края, общественных и ветеринарных организаций и других ведомств. Эксперты особо подчеркнули необходимость вернуть млекопитающих именно в места их традиционного обитания.





«По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней - от четырех до пяти суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минприроды.





Отмечается, что 18 и 19 марта группа ученых, ветеринаров и специалистов по работе с морскими животными проведут диагностику состояния млекопитающих. «В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами», — сообщили в ведомстве.