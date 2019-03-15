В Минприроды назвали сроки возвращения косаток и белух в их естественную среду

Минприроды РФ после совещания с экспертами на заседании межведомственной рабочей группы по охране морских млекопитающих заявило, что находящихся в «китовой тюрьме» косаток и белух могут выпустить в родную для животных бухту Охотского моря уже в июне или июле. Кроме Минприроды, на заседании присутствовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, ФСБ, СКР, Генпрокуратуры, властей Приморского края, общественных и ветеринарных организаций и других ведомств. Эксперты особо подчеркнули необходимость вернуть млекопитающих именно в места их традиционного обитания.
«По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней - от четырех до пяти суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минприроды.
Отмечается, что 18 и 19 марта группа ученых, ветеринаров и специалистов по работе с морскими животными проведут диагностику состояния млекопитающих. «В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами», — сообщили в ведомстве.
В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух, которых поместили в специальные вольеры в бухте Средняя, окрещенные экологами «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных хотели продать в зарубежные океанариумы. Путин в конце февраля поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя.
В начале февраля Жан-Мишель Кусто обратился к российским властям с призывом освободить находящихся в «китовой тюрьме» животных. 14 февраля Кожемяко пригласил Кусто и его команду в Приморье, чтобы они на месте «предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих».
5 марта на совещании по вопросу дальнейшей судьбы косаток и белух было принято решение, что в одной из бухт острова Русский для них будет оборудован просторный центр содержания. Также косаток и белух подвергнут процедуре чипирования, чтобы в дальнейшем отслеживать и контролировать их перемещение, и разработают план действий по реадаптации млекопитающих с последующим выпуском их на волю.