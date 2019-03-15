США ужесточили санкции против РФ из-за задержания украинских моряков в Черном море

США ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины». В список ограничений внесли восемь организаций и шесть физлиц, среди них — замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев. Об этом сообщил Минфин США.





В санкционный список попали: замруководителя Погранслужбы ФСБ России Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб погрануправления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, замначальника погрануправления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.





Под ограничениями также оказались российские компании: «Концерн «Океанприбор», «Завод «Фиолент», «Судокомпозит», «Новые проекты», «Консоль-Строй», «Звезда», «Ярославский судостроительный завод» и «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».