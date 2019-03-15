США ужесточили санкции против РФ из-за задержания украинских моряков в Черном море

США ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины». В список ограничений внесли восемь организаций и шесть физлиц, среди них — замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев. Об этом сообщил Минфин США.
В санкционный список попали: замруководителя Погранслужбы ФСБ России Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб погрануправления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, замначальника погрануправления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
Под ограничениями также оказались российские компании: «Концерн «Океанприбор», «Завод «Фиолент», «Судокомпозит», «Новые проекты», «Консоль-Строй», «Звезда», «Ярославский судостроительный завод» и «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».
«США и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась без контроля. Совместная инициатива с нашими партнерами в ЕС и Канаде подкрепляет нашу общую приверженность введению целенаправленных и значимых санкций в ответ на попытки Кремля пренебречь международными нормами и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении министра финансов США Стивена Мнучина, размещенном на сайте ведомства.
Ранее 15 марта Европейский союз ввел санкции в отношении восьми россиян, которых считает виновными в задержании украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Такую инициативу Евросоюза поприветствовал президент Украины Петр Порошенко. «Если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены», — заявил он.
В конце февраля 2019 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела против командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом РФ Александра Моисеева, а также пяти военнослужащих крымского пограничного управления ФСБ. В связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе российских военных на Украине подозревают в «развязывании и ведении агрессивной войны в составе группы лиц по предварительному сговору».
25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.