Европарламент попросил ввести санкции против бизнесмена Рубена Варданяна

Депутаты Европарламента, представляющие различные страны, обратились через открытое письмо к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой немедленно ввести санкции против лиц, причастных к созданию схемы Troika Laundromat, с помощью которой, предположительно, из России было выведено 4,6 миллиарда долларов. В частности, речь идет об экс-главе «Тройка Диалог» Рубене Варданяне и экс-главе литовского банка Ūkio Владимире Романове, которые упоминаются в расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщает РБК. В письме 22 депутата отметили, что ЕС не готов к борьбе отмыванием денег, поэтому они обращаются за помощью к главе Еврокомиссии.
«Мы настоятельно призываем комиссию немедленно начать все необходимые процедуры, чтобы против этих и иных участвовавших в схеме Troika Laundromat лиц были введены санкции ЕС», — цитирует РБК открытое письмо парламентариев. Депутаты также сочли необходимым в срочном порядке создать единую европейскую службу по борьбе с отмыванием денег и призвали главу Еврокомиссии помочь в расследовании следователям из Литвы и других стран, причастным к делу.
Согласно данным расследования OCCRP, в рамках схемы Troika Laundromat, за создание которой отвечает принадлежавшая на тот момент Варданяну компания «Тройка Диалог», с 2004 года через сеть из 70 фирм с литовскими счетами, а также через банк Владимира Романова средства из России выводились в офшоры. Среди получателей, по данным расследования, назывались семья экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова, музыкант Сергей Ролдугин, а также окружение экс-главы компании «Тройка Диалог».
По данным РБК, Варданян заявил, что материалы расследования OCCRP недостоверны, потому что в них «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое». «Несмотря на то, что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — цитирует РБК слова бизнесмена.
Европарламент 13 марта одобрил резолюцию, в которой Россия названа главным источником дезинформации в Европе. В документе предлагается разработать санкции против ответственных за кампании по дезинформации. Проект резолюции разработала депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга. 12 декабря 2018 года в Страсбурге Европарламент принял резолюции, в которых обозначены внешнеполитические и оборонные приоритеты Евросоюза на следующий год. Одной из главных была названа «киберугроза, исходящая от России».