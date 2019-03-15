Европарламент попросил ввести санкции против бизнесмена Рубена Варданяна

Депутаты Европарламента, представляющие различные страны, обратились через открытое письмо к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой немедленно ввести санкции против лиц, причастных к созданию схемы Troika Laundromat, с помощью которой, предположительно, из России было выведено 4,6 миллиарда долларов. В частности, речь идет об экс-главе «Тройка Диалог» Рубене Варданяне и экс-главе литовского банка Ūkio Владимире Романове, которые упоминаются в расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщает РБК. В письме 22 депутата отметили, что ЕС не готов к борьбе отмыванием денег, поэтому они обращаются за помощью к главе Еврокомиссии.



