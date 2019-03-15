Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Ротенберга

Канада вслед за Европейским союзом и США ввела санкции против России в связи с «агрессивными действиями России в Керченском проливе» при задержании украинских моряков, а также «аннексией» Крыма. Под ограничениями оказались 114 физических лиц и 15 предприятий.





Среди попавших в санкционный список 114 физлиц — председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, директор Росгвардии Виктор Золотов, а также сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг.



