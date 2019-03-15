Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Ротенберга

Канада вслед за Европейским союзом и США ввела санкции против России в связи с «агрессивными действиями России в Керченском проливе» при задержании украинских моряков, а также «аннексией» Крыма. Под ограничениями оказались 114 физических лиц и 15 предприятий.
Среди попавших в санкционный список 114 физлиц — председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, директор Росгвардии Виктор Золотов, а также сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг.
«В координации с Европейским союзом и США Канада объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма. Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и международное сообщество готовы наложить на Россию ограничения, когда Москва игнорирует международное право», — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, размещенном на сайте канадского правительства.
Ранее 15 марта США ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины». В список ограничений внесли восемь организаций и шесть физлиц, среди них — замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев.
Также 15 марта антироссийские санкции ввел Европейский союз. ЕС считает восемь россиян виновными в задержании украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Такую инициативу Евросоюза поприветствовал президент Украины Петр Порошенко. «Если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены», — заявил он.
25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.