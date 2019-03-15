Bloomberg: Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за «незаконных» санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отмены введенных против него санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В январе 2019 года Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго», после того как миллиардер согласился снизить долю в En+. При этом ограничения в отношении самого бизнесмена Вашингтон оставил в силе.



