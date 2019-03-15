Bloomberg: Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за «незаконных» санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отмены введенных против него санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В январе 2019 года Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго», после того как миллиардер согласился снизить долю в En+. При этом ограничения в отношении самого бизнесмена Вашингтон оставил в силе.
По данным агентства, Дерипаска в иске называет себя «последней жертвой» американских санкций, которые были введены после предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Как сообщает Bloomberg, Дерипаска считает, что Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США) преследует его «незаконно и несправедливо». Агентство отмечает: в иске бизнесмен указал, что чистая прибыль из-за введенных против него санкций снизилась на 7,5 миллиарда долларов.
Ранее 1 марта Bloomberg сообщило, что Олег Дерипаска стал богаче на 1,07 миллиарда долларов с начала 2019 года и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index. Сейчас, по информации издания, его состояние оценивается в 3,93 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 490-е место в этом списке.
В апреле 2018 года компания «РУСАЛ», крупнейший в РФ производитель первичного алюминия, подпала под санкции США. В компании тогда предупредили о возможном техническом дефолте, а Лондонская биржа ограничила ее в торговле алюминием. Позднее введение ограничений было отсрочено до октября 2018 года, а владельцу компании Олегу Дерипаске было предложено снизить свою долю в компании, чтобы снять с нее ограничительные меры.
19 декабря Минфин США заявил, что санкции будут сняты с компаний бизнесмена через 30 дней, если он снизит в них свою долю с примерно 70% до 44,95%. Представители Демократической партии в нижней палате Конгресса пытались противостоять решению финансового ведомства, однако у них не хватило голосов, чтобы заблокировать снятие санкций.