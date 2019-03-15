Слуцкий раскритиковал санкции США и назвал ноту МИД Украины «убогой реакцией»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ноту протеста МИД Украины в связи с поездкой французской делегации в Крым «убогой реакцией» и отметил, что эта реакция была ожидаемой. Также Слуцкий прокомментировал ужесточение американских санкций, заявив, что политика США «вызывает сожаление» и нарушает нормы международного права.



