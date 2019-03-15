Слуцкий раскритиковал санкции США и назвал ноту МИД Украины «убогой реакцией»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ноту протеста МИД Украины в связи с поездкой французской делегации в Крым «убогой реакцией» и отметил, что эта реакция была ожидаемой. Также Слуцкий прокомментировал ужесточение американских санкций, заявив, что политика США «вызывает сожаление» и нарушает нормы международного права.
«Мы не сомневались ни на секунду, что они что-либо подобное направят, было бы странно, если бы столь сильная, оглушительная делегация - Совет Думы, французские парламентарии - не вызвали бы реакции в Киеве. Но это заведомо убогая реакция на российский Крым, который с каждым месяцем, с каждым днем становится все сильнее», — цитирует ТАСС слова главы комитета Госдумы по международным делам.
Также Слуцкий прокомментировал ужесточение американских санкций. «Подобные вещи для нас не страшны, не чувствительны. И таким образом США доказывают всему миру свое противостояние нормам, принципам и традициям международного права», — сказал заявил парламентарий. По мнению Слуцкого, ситуация в Керченском проливе была направлена на укрепление статуса украинского президента Петра Порошенко накануне выборов и добавил: «Ничего страшного, выстоим».
Ранее 15 марта США ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины». В список ограничений внесли восемь организаций и шесть физлиц, среди них — замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев.
Также 15 марта антироссийские санкции ввел Европейский союз. ЕС считает восемь россиян виновными в задержании украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. 25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ.
В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.