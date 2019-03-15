Прокуратура запросила пять лет колонии отцу «полковника-миллиардера» Захарченко

Прокуратура попросила Мещанский суд Москвы приговорить отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство», к пяти годам колонии общего режима, а также назначить ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Также гособвинение просит приговорить сообщника Захарченко-старшего председателя правления банка Владимира Корьевкина к шести годам колонии и аналогичному штрафу в 500 тысяч рублей.





«Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей», — цитирует ТАСС слова прокурора Ирины Дидовой. Банк, который был признан потерпевшим, ранее подал против Виктора Захарченко и Владимира Корьевкина иск на 12,3 миллиона рублей, куда также вошли пенни и ущерб репутации. Отмечается, что ущерб, который был оценен в 4 миллиона рублей, Виктор Захарченко, который не признает свою вину, тем не менее возместил банку, после чего его перевели под домашний арест.





По данным следствия, Корьевкин, который на момент задержания был председателем правления банка «Московское ипотечное агентство», помог устроиться Виктору Захарченко без конкурса на должность вице-президента. По словам свидетелей со стороны обвинения, Захарченко-старший свою работу не выполнял и на рабочем месте не появлялся.