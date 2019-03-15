Прокуратура запросила пять лет колонии отцу «полковника-миллиардера» Захарченко

Прокуратура попросила Мещанский суд Москвы приговорить отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство», к пяти годам колонии общего режима, а также назначить ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Также гособвинение просит приговорить сообщника Захарченко-старшего председателя правления банка Владимира Корьевкина к шести годам колонии и аналогичному штрафу в 500 тысяч рублей.
«Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей», — цитирует ТАСС слова прокурора Ирины Дидовой. Банк, который был признан потерпевшим, ранее подал против Виктора Захарченко и Владимира Корьевкина иск на 12,3 миллиона рублей, куда также вошли пенни и ущерб репутации. Отмечается, что ущерб, который был оценен в 4 миллиона рублей, Виктор Захарченко, который не признает свою вину, тем не менее возместил банку, после чего его перевели под домашний арест.
По данным следствия, Корьевкин, который на момент задержания был председателем правления банка «Московское ипотечное агентство», помог устроиться Виктору Захарченко без конкурса на должность вице-президента. По словам свидетелей со стороны обвинения, Захарченко-старший свою работу не выполнял и на рабочем месте не появлялся.
Согласно материалам дела, Корьевкин ежемесячно платил Виктору Захарченко, который до этого работал учителем и не имел опыта работы в банковской сфере, зарплату в 150 тысяч рублей с лета 2014 года по весну 2015 года. По мнению прокуратуры, таким завуалированным способом Корьевкин передавал взятку полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Когда Корьевкин ушел с поста, его место занял Сергей Гриб, который продолжал оплачивать несуществующую работу отца полковника МВД. Сумма растрат средств банка в итоге составила 4 миллиона рублей, Гриб скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
Представители защиты Корьевкина, который своей вины не признает, в свою очередь, отмечают, что их подопечный вместо растрат, напротив, увеличил прибыль банка почти на 200 миллионов рублей: с 442 миллионов рублей до 622 миллионов рублей, что отражено в отчетности. Защита особо подчеркивает, что свидетели подтвердили, что их подзащитный не подписывал ведомости с зарплатой. Также Корьевкин утверждает, что он нанял Виктора Захарченко по указанию Глеба Бондаренко, который проходит по делу свидетелем и является представителем учредителя.
11 марта Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина обвиняемого в коррупции экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, на сумму более 380 миллионов рублей. Сюда, по сведениям следователей, входит 20 квартир, пять автомобилей, земельные наделы, дом и многое другое. Защита настаивает на недостатке улик и голословности обвинения.
Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года сотрудниками ФСБ. Его обвинили в получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее при обысках на квартирах Захарченко, а также членов его семьи были найдены огромные суммы наличных денег и драгоценности. Кроме того, он и его близкие владели несколькими элитными автомобилями и квартирами. Вся собственность бывшего полицейского была конфискована и передана в пользу государства. Расследование дела полковника Захарченко продолжается.