В МИД РФ пообещали дать практический ответ на новые санкции США и Канады

В Министерстве иностранных дел РФ выразили сожаление в связи с введением США и Канадой новых антироссийских санкций и предупредили, что Москва даст на них «практический ответ». По мнению МИДа, Вашингтон и Оттава стремятся оказать давление на Россию под надуманными предлогами, среди которых беспочвенные обвинения в «неоправданном применении силы» в ходе инцидента в Керченском проливе. Также в ведомстве отметили «патологическую санкционную зависимость» канадских властей, от которой они не могут избавиться и стремятся «перещеголять своего большого брата».





«Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии, — подчеркивается в комментарии российского МИДа, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства. — Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует».





В введении новой «порции санкций, скоординированной с европейскими союзниками», которую 15 марта выдали США и Канада, «нет ничего нового или неожиданного», отмечается в комментарии дипломатического ведомства. «В последние годы Вашингтон и Оттава, используя надуманные предлоги, периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций. [Их] цель — оказание давления на нашу страну», — отмечается в заявлении.





Особое внимание в комментарии МИДа уделено решению правительства Канады расширить антироссийские санкции. В заявлении подчеркивается, что канадскому премьер-министру Джастину Трюдо следует сосредоточиться на решении внутриполитических проблем, а не «впустую разыгрывать русофобскую карту». «У канадских властей, судя по всему, появилась патологическая «санкционная зависимость», от которой они не могут избавиться. Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские «черные списки» северный сосед США старается даже в чем-то «перещеголять» своего «большого брата», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.





В МИД РФ считают, что Вашингтон и Оттава остаются в «плену убеждений в собственной непогрешимости» и полагают, что если еще поднажать, то Россия начнет следовать их установкам. «Такого не будет», — заявили в дипломатическом ведомстве.