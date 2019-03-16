Однометровую автостраду официально открыли в Румынии

Мандачи подчеркнул, что он устал от невыполненных обещаний, данных правительством за последние 30 лет по улучшению дорожной инфраструктуры, поэтому он действовал сам и инвестировал в проект 4,5 тысячи евро. Бизнесмен призвал другие компании и неравнодушных людей поддержать его кампанию «Румыния хочет автострад».





Мэр города Сучава, принимавший участие в мероприятии, заявил, что неоднократно обращался в правительство за финансированием инфраструктурных проектов, но оно выделяло «очень мало». «Поэтому нам пришлось справляться на местном уровне. Для коммунальной инфраструктуры мы получили некоторое европейское финансирование для 5,2 км дороги, а для остальных наших проектов мы будем использовать местный бюджет», — добавил Мирон.





По данным Европейской комиссии, Румыния возглавляет черный список жертв дорожно-транспортных происшествий в Евросоюзе. Только в 2017 году на загородных трассах погибло более 1900 человек. Эксперты говорят, что это связано с отсутствием современной инфраструктуры. Протяженность сети автомобильных дорог страны составляет всего 805 километров, а дорожное строительство в стране идет очень медленными темпами. Власти обещали, что 118 километров будут готовы к концу 2019 года.