Глава Госсовета Крыма готов пригласить президента Франции посетить республику

С визитом в Крыму находится делегация из 12 французских политиков во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, которые прибыли на празднование пятой годовщины присоединения полуострова к России. Из сопровождают глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Жители Крыма встретили гостей из Франции хлебом и солью, а также поделились с ними впечатлениями о том, как им живется в России.





Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, отвечая на вопрос журналиста о том, пригласит ли он французского президента в гости, сказал, что крымчане давно его ждут. «Мы давно его ждем... Конечно, пригласим. Нам есть что ему сказать и предъявить... Неприятности, которые они пытаются доставить России... Спросим с них по полной», — сказал он.