Глава Госсовета Крыма готов пригласить президента Франции посетить республику

С визитом в Крыму находится делегация из 12 французских политиков во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, которые прибыли на празднование пятой годовщины присоединения полуострова к России. Из сопровождают глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Жители Крыма встретили гостей из Франции хлебом и солью, а также поделились с ними впечатлениями о том, как им живется в России.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, отвечая на вопрос журналиста о том, пригласит ли он французского президента в гости, сказал, что крымчане давно его ждут. «Мы давно его ждем... Конечно, пригласим. Нам есть что ему сказать и предъявить... Неприятности, которые они пытаются доставить России... Спросим с них по полной», — сказал он.
Комментируя визит политиков из Франции в Крым, Леонид Слуцкий отметил, что в Европе постепенно происходит переосмысление событий пятилетней давности и выразил надежду, что с приходом в Европейский парламент новых депутатов, ЕС сменит курс с конфронтации на взаимовыгодное сотрудничество.
«Могу сказать, что французский истеблишмент потихоньку разворачивается в сторону здравого смысла в том, что связано с Россией, Украиной. И все больше, в том числе французских парламентариев, выступает за нормальное и конструктивное отношение с Москвой, — констатировал Слуцкий. — Наш коллега Тьерри Мариани является одним из кандидатов в Европейский парламент. Я уверен, что через несколько месяцев мы получим новый состав Европейского парламента, который будет занимать более здравую позицию по отношению к сотрудничеству с нами [Россией]. Так что это будет ясно в самое ближайшее время».
В ходе визита делегация французских политиков встретилась с рядовыми жителями Крыма, которые поделились своими впечатлениями о том, как им живется после вхождения полуострова в состав России.
Ялтинцы рассказали французским политикам, как изменилось финансирование спорта после присоединения Крыма к России. По их словам, в составе Украины денег на развитие спорта вообще не получали, а теперь все необходимое есть.
В МИД Украины решительно осудили визит французских политиков в Крым и пообещали привлечь их к ответственности. По мнению украинского дипломатического ведомства, французы проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также проигнорировали принципы международного права.
«Расцениваем действия этих французских политиков как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове», — подчеркивается в сообщении украинского внешнеполитического министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.
В Крым на пятую годовщину его присоединения к России приехала делегация французских политиков. В ее состав вошли представители французского парламента, муниципальных властей и Национального собрания. Во главе делегации президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который ранее говорил, что французские политики будут приезжать в Крым до тех пор, пока международное сообщество не поймет, каково реальное положение народа, проживающего на полуострове.
В начале сентября 2018 года Крым посетила делегация общественных деятелей из США. Их целью было увидеть реальную обстановку на полуострове и рассказать американцам об увиденном. По итогам визита представитель делегации Сильвия Демарест заявила, что Крым присоединился к России в результате волеизъявления народа и выражения права на самоопределение.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. Большинство стран мира до сих пор не признали итоги референдума, в том числе США, государства Евросоюза, а также Австралия, Канада и Япония. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Казахстан и КНДР признали полуостров российским. Власти Белоруссии признали Крым российским «де-факто».