ОАК опубликовала видео испытаний МС-21-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала кадры испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300. Полет состоялся 16 марта на аэродроме Иркутского авиационного завода. Он проходил на высоте до 3,5 тысячи метров при скорости до 500 километров в час. Его продолжительность составила полтора часа, сообщили в пресс-службе ОАК. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что летные испытания российского ближне- и среднемагистрального самолета продолжаются и его премьерный показ запланирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
«16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 километров в час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы ОАК.
На опубликованных корпорацией кадрах видно, как самолет готовят к испытательному полету. Затем воздушное судно взлетает, совершает несколько кругов над аэродромом, приземляется и уезжает на стоянку.
Комментируя результаты тестового полета третьего самолета МС-21-300 министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что испытания воздушного судна продолжаются. «Сегодня к ним подключилась третья машина. На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний устанавливается пассажирский салон», — добавил он.
На авиакосмическом салоне МАКС-2019 состоится премьерный показ МС-21-300 с пассажирским интерьером, отметил глава ведомства. «Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера — повышенный уровень комфорта», — подчеркнул он.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет нового поколения. Его расчетная вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Первый полет лайнер совершил 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017-й, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2020-й. В конце февраля 2019-го стало известно, что выпуск перенесен на 2021 год. Предполагается, что основную конкуренцию самолету составит китайский авиалайнер COMAC C919, но вместе с тем, он претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing-737 MAX, Airbus A220 и Airbus A320neo.