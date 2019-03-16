ОАК опубликовала видео испытаний МС-21-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала кадры испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300. Полет состоялся 16 марта на аэродроме Иркутского авиационного завода. Он проходил на высоте до 3,5 тысячи метров при скорости до 500 километров в час. Его продолжительность составила полтора часа, сообщили в пресс-службе ОАК. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что летные испытания российского ближне- и среднемагистрального самолета продолжаются и его премьерный показ запланирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019.





«16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 километров в час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы ОАК.





На опубликованных корпорацией кадрах видно, как самолет готовят к испытательному полету. Затем воздушное судно взлетает, совершает несколько кругов над аэродромом, приземляется и уезжает на стоянку.