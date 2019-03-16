МИД РФ обвинил ЕС в поощрении провокаций со стороны Украины

Введение Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе поощряет украинские власти к новым провокациям, что создает угрозу безопасности не только России, но и другим государствам Причерноморского региона, сообщил в своем комментарии департамент информации и печати МИД РФ. В заявлении также выражается сожаление, что Брюссель «фактически солидаризировался» с Киевом, перевернувшим ноябрьские события «с ног на голову».





«Решение Совета ЕС [о принятии односторонних ограничительных мер в отношении ряда российских граждан] свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы. Это — безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза, — подчеркивается в заявлении. — Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС».





В российском дипломатическом ведомстве назвали предлог, использованный ЕС для внесения в санкционные списки россиян, «лицемерием и цинизмом». В министерстве указали, что попавшие под санкции граждане России являются сотрудниками пограничной службы и они выполняли свой долг «по защите государственной границы нашей страны». «Вместе с тем «вина» наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 года грубую провокацию в районе Керченского пролива», — уточнили в МИДе.





В комментарии выражается сожаление, что Евросоюз фактически солидаризировался с украинскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе «с ног на голову». «Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине», — подчеркивается в заявлении.