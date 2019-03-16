МИД РФ обвинил ЕС в поощрении провокаций со стороны Украины

Введение Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе поощряет украинские власти к новым провокациям, что создает угрозу безопасности не только России, но и другим государствам Причерноморского региона, сообщил в своем комментарии департамент информации и печати МИД РФ. В заявлении также выражается сожаление, что Брюссель «фактически солидаризировался» с Киевом, перевернувшим ноябрьские события «с ног на голову».
«Решение Совета ЕС [о принятии односторонних ограничительных мер в отношении ряда российских граждан] свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы. Это — безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза, — подчеркивается в заявлении. — Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС».
В российском дипломатическом ведомстве назвали предлог, использованный ЕС для внесения в санкционные списки россиян, «лицемерием и цинизмом». В министерстве указали, что попавшие под санкции граждане России являются сотрудниками пограничной службы и они выполняли свой долг «по защите государственной границы нашей страны». «Вместе с тем «вина» наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 года грубую провокацию в районе Керченского пролива», — уточнили в МИДе.
В комментарии выражается сожаление, что Евросоюз фактически солидаризировался с украинскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе «с ног на голову». «Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине», — подчеркивается в заявлении.
Европейский союз 15 марта ужесточил санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе. В ЕС посчитали, что восемь россиян виновны в задержании украинских моряков в ноябре прошлого года. В санкционный список Евросоюза попали: начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, замглавы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрей Шеин, командир пограничного сторожевого корабля «Дон» Алексей Саляев, командир пограничного сторожевого корабля «Изумруд» Андрей Шипицин, начальник службы в Керчи погрануправления ФСБ по Крыму Алексей Шатохин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин и командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.