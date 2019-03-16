Делегация политиков Франции возложила цветы на мемориальном кладбище в Севастополе

Делегация французских политиков, прибывшая на празднование 5-летия присоединения Крыма к России во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, в субботу, 16 марта, в Севастополе возложила цветы на кладбище французских солдат, погибших во время Крымской войны. Политиков, прибывших в сопровождении главы Госсовета Крыма Владимира Константинова и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, приветствовала председатель местного законодательного собрания Екатерина Алтабаева.
«Французы жили в Севастополе, писали о Севастополе, а в предместьях нашего города выращивали виноград. Французская виноградная лоза была одна из лучших, — рассказала Мариани глава заксобрания Севастополя. — Это святой долг всех нас... Войны давно миновали, а добрые, теплые, дружественные остаются на всегда... Для нас одно из святых мест на Малаховом кургане, — место где захоронены вместе русские и французы».
«Для нас это общая память и не могу не воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить власти Севастополя за то, что они поддерживают мемориальное кладбище, потому что из дипломатических соображений французское государство не может выделять средства на поддержание монумента в должном состоянии», — поблагодарил Алтабаеву глава французской делегации.
«Я считаю, что санкции совершенно глупые и их давно пора отменять. Это касается и экономических санкций, и санкций против простого населения, потому что крымчанам очень сложно получить визу для путешествия в Европу, — констатировал Мариани. — И, конечно, санкций против политических деятелей. Например, наш большой друг Леонид Эдуардович Слуцкий, который, кстати, награжден орденом Почетного Легиона, и много делает для развития совместных отношений не может выехать в Европу, а для того, чтобы вести диалог, нужно встречаться».
«Кладбище забросили, здесь руины и подобная информация из Киева шла, к сожалению, во французские СМИ. И наша делегация, приехав сюда в 2015 году под руководством Тьерри Мариани, опровергла эти заявления. Кладбище, как мы видим, находится, по сути, в идеальном состоянии, также, как и наша историческая память о том времени и об этих людях», — прокомментировал корреспонденту Daily Storm ситуацию вокруг мемориала Слуцкий.
Журналист издания обратила внимание, что на одном из памятников табличка осталась на украинском языке — ее не поменяли.
Севастополь 16 марта празднует пятую годовщину присоединения Крыма к России. Многие гости и жители города прикрепили к своим машинам российские флаги.
В Крым на пятую годовщину его присоединения к России приехала делегация французских политиков. В ее состав вошли представители французского парламента, муниципальных властей и Национального собрания. Во главе делегации президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который ранее говорил, что французские политики будут приезжать в Крым до тех пор, пока международное сообщество не поймет, каково реальное положение народа, проживающего на полуострове.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. Большинство стран мира до сих пор не признали итоги референдума, в том числе США, государства Евросоюза, а также Австралия, Канада и Япония. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Казахстан и КНДР признали полуостров российским. Власти Белоруссии признали Крым российским «де-факто».