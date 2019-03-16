Делегация политиков Франции возложила цветы на мемориальном кладбище в Севастополе

Делегация французских политиков, прибывшая на празднование 5-летия присоединения Крыма к России во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, в субботу, 16 марта, в Севастополе возложила цветы на кладбище французских солдат, погибших во время Крымской войны. Политиков, прибывших в сопровождении главы Госсовета Крыма Владимира Константинова и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, приветствовала председатель местного законодательного собрания Екатерина Алтабаева.





«Французы жили в Севастополе, писали о Севастополе, а в предместьях нашего города выращивали виноград. Французская виноградная лоза была одна из лучших, — рассказала Мариани глава заксобрания Севастополя. — Это святой долг всех нас... Войны давно миновали, а добрые, теплые, дружественные остаются на всегда... Для нас одно из святых мест на Малаховом кургане, — место где захоронены вместе русские и французы».