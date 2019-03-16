Путин может встретиться с французскими политиками в Крыму

Президент РФ Владимир Путин может провести встречу с делегацией французских политиков в ходе своего посещения мероприятий, посвященных пятилетней годовщине возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщил глава делегации Тьерри Мариани, объясняя свое опоздание на встречу с депутатами городского совета Севастополя. Информацию о возможной встречи российского президента с кандидатом на выборах в Европейский парламент Мариани подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«У нас появилась возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать», — сказал Мариани во время своего выступления перед депутатами законодательного собрания Севастополя.
«Он в Крыму. Посмотрим», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной встречи российского президента с французской делегацией.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин посетит Крым, чтобы поздравить жителей полуострова с пятилетней годовщиной возвращения республики в состав России. Главной интригой визита главы государства на полуостров было название города, в котором он будет отмечать юбилей воссоединения Крыма и России — Севастополь или Симферополь. По данным ряда СМИ, которые ссылаются на собственные источники, выбор пал на столицу полуострова.
В Крым на пятую годовщину его присоединения к России приехала делегация французских политиков. В ее состав вошли представители французского парламента, муниципальных властей и Национального собрания. Во главе делегации президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который ранее говорил, что французские политики будут приезжать в Крым до тех пор, пока международное сообщество не поймет, каково реальное положение народа, проживающего на полуострове.