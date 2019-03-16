Путин может встретиться с французскими политиками в Крыму

Президент РФ Владимир Путин может провести встречу с делегацией французских политиков в ходе своего посещения мероприятий, посвященных пятилетней годовщине возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщил глава делегации Тьерри Мариани, объясняя свое опоздание на встречу с депутатами городского совета Севастополя. Информацию о возможной встречи российского президента с кандидатом на выборах в Европейский парламент Мариани подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





«У нас появилась возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать», — сказал Мариани во время своего выступления перед депутатами законодательного собрания Севастополя.





«Он в Крыму. Посмотрим», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной встречи российского президента с французской делегацией.