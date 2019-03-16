В Киеве националисты забросали полицейских плюшевыми свиньями

Акция протеста против хищений в оборонной сфере Украины началась на майдане Незалежности (площади Независимости), где националисты установили импровизированную сцену. Перед протестующими выступали активисты, требовавшие привлечь к уголовной ответственности причастных к коррупции чиновников «Укроборонпрома». Одними из главных подозреваемых в деле о хищениях в оборонно-промышленном комплексе стали Олег Гладковский (носивший ранее фамилию Свинарчук) и его сын Игорь. После митинга участники акции протеста направились к зданию администрации президента Украины.





Путь протестующим к зданию президентской администрации преградили плотные ряды полиции. Активисты не стали вступать в конфликт с правоохранителями, а начали бросать в стражей порядка заранее розданные игрушки в виде плюшевых свиней. По оценкам киевской полиции, на акцию собралось около двух тысяч человек.