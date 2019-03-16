В Киеве националисты забросали полицейских плюшевыми свиньями

Украинские националисты днем 16 марта организовали в Киеве акцию протеста против коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины. Изначально они собрались на площади Независимости, где прошел небольшой митинг. Затем участники акции направились к администрации президента страны, возле которой протестующие натолкнулись на кордоны полиции. Поскольку им не удалось пройти к зданию активисты начали закидывать стражей порядка плюшевыми свиньями. Наиболее предприимчивые соорудили рогатку и с ее помощью стреляли мягкими игрушками в сторону президентской администрации.
Акция протеста против хищений в оборонной сфере Украины началась на майдане Незалежности (площади Независимости), где националисты установили импровизированную сцену. Перед протестующими выступали активисты, требовавшие привлечь к уголовной ответственности причастных к коррупции чиновников «Укроборонпрома». Одними из главных подозреваемых в деле о хищениях в оборонно-промышленном комплексе стали Олег Гладковский (носивший ранее фамилию Свинарчук) и его сын Игорь. После митинга участники акции протеста направились к зданию администрации президента Украины.
Путь протестующим к зданию президентской администрации преградили плотные ряды полиции. Активисты не стали вступать в конфликт с правоохранителями, а начали бросать в стражей порядка заранее розданные игрушки в виде плюшевых свиней. По оценкам киевской полиции, на акцию собралось около двух тысяч человек.
Журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info в начале 2019 года опубликовали расследование, в котором утверждалось, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь в разгар вооруженного конфликта в Донбассе в 2015 году организовал поставки контрабандных российских деталей для украинской военной техники. Журналисты утверждали, что в госконцерне «Укроборонпром» и других государственных структурах знали о коррупции, царящей при поставке запчастей в ВСУ, но не предпринимали никаких действий, покрывая правонарушителей.
Президент Украины Петр Порошенко после разгоревшегося скандала уволил Олега Гладковского. Тем не менее реакцию главы государства посчитали неадекватной в парламенте страны: лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в конце февраля объявила о запуске процедуры импичмента президента именно из-за расследования BIHUS.info.