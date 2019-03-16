СМИ: по делу советника главы Красноярского края задержаны два руководителя интернет-изданий

Бывший главный редактор красноярского интернет-портала «Дела.ру» Дмитрий Болотов и руководитель портала Newslab (ООО «Лаборатория новостей») Сергей Мурзин задержаны по делу советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на свои источники в региональных правоохранительных структурах. Вместе с ними задержан еще один человек, данными о котором агентства не располагают. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров, комментируя задержание своего сына, заявил, что не понимает происходящего.





«Болотов, Мурзин и еще один человек [задержаны]. Их вместе: Натарова, бухгалтера и этих троих задержанных, поместили в изолятор временного содержания», — цитирует свой источник ТАСС. По его словам, бухгалтер был этапирован в Красноярск из Москвы. Мера пресечения задержанным пока не избиралась.





«Бывший главный редактор красноярского интернет-портала «Дела.ру» задержан и помещен в изолятор. Это связано с делом Антона Натарова. Также задержаны руководитель и коммерческий директор портала Newslab», — рассказал источник «Интерфакса».





Официального подтверждения этой информации и комментариев от представителей властей пока нет, уточняют агентства.





Отец Антона Натарова депутат Госдумы Сергей Натаров в комментарии «Интерфаксу» заявил, что еще не видел своего сына, а о его задержании он узнал от адвоката. «Пока не понятно, что происходит... Судя по всему, речь идет о деле, где не была оказана часть услуг на небольшую сумму совсем. Надеюсь, все будет хорошо», — цитирует парламентария агентство.





Ранее сообщалось, что 28-летний Натаров был задержан 15 марта по делу о мошенничестве. В этот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) в редакциях провела обыски в редакциях интернет-ресурсов Dela и Newslab и красноярском региональном отделении ЛДПР. Также в московском аэропорту Шереметьево 15 марта при попытке вылета в Милан задержали бухгалтера регионального представительства ЛДПР. В анонимных телеграм-каналах писали, что задержанных подозревают в получении денег от государственных предприятий на свои СМИ.