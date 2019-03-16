Умерла Юлия Началова

Эстрадная певица Юлия Началова-Алдонова, госпитализированная в одну из столичных клиник после резкого скачка сахара в крови и воспаления раны на ноге, скончалась вечером 16 марта. Об этом сообщила ее пиар-директор Анна Исаева. Ранее 38-летнюю исполнительницу, страдающую диабетом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а после ввели в состояние искусственной комы. По данным СМИ, у Началовой, почувствовавшей себя плохо 11 марта, была диагностирована почечная недостаточность. По мнению окружения Началовой, также в ухудшении здоровья певицы косвенно виноват ее бывший муж, хоккеист Александр Фролов, с которым она судилась из-за жилплощади.
«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала в своем Instagram пиар-директор певицы Анна Исаева.
Фролов и Началова находились пять лет в гражданском браке и расстались в 2016 году. Причиной конфликта между ними, по сведениям ПАСМИ, стала московская квартира стоимостью 40 миллионов рублей, по поводу которой они договорились, что будут владеть жилплощадью поровну. По заключенному договору купли-продажи Фролов приобрел половину четырехкомнатной квартиры площадью 167 квадратных метров за 20 миллионов рублей, его спутница дала расписку в получении этих средств.
Однако летом 2018 года Началова подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной, заявив, что 20 миллионов Фролов ей так и не выплатил, а расписка была оформлена певицей «в невменяемом состоянии». По мнению защиты Фролова, подача иска, который грозит спортсмену не только потерей квартиры, но и возбуждением уголовного дела о мошенничестве, связана с тем, что новым избранником певицы стал судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря.
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что болезнь началась после того как исполнительница натерла ногу. По словам Исаевой, из-за диабета у Началовой рана так и не зажила и в итоге молодая женщина была вынуждена обратиться к врачам. Когда состояние певицы ухудшилось, ее специально, как отмечает Исаева, ввели в искусственную кому, чтобы «организм отдохнул». До последнего момента к певице допускали только родителей.
Юлия Началова известна как российская певица, которой особую известность принесли композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Также девушка была ведущей ток-шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1», в 2015 году вела «Два голоса» на СТС. В 2003 году была участницей реалити-шоу «Последний герой». В 2000-х годах с помощью Филиппа Киркорова записала англоязычный альбом Wild Butterfly.