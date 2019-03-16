Умерла Юлия Началова

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что болезнь началась после того как исполнительница натерла ногу. По словам Исаевой, из-за диабета у Началовой рана так и не зажила и в итоге молодая женщина была вынуждена обратиться к врачам. Когда состояние певицы ухудшилось, ее специально, как отмечает Исаева, ввели в искусственную кому, чтобы «организм отдохнул». До последнего момента к певице допускали только родителей.





Юлия Началова известна как российская певица, которой особую известность принесли композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Также девушка была ведущей ток-шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1», в 2015 году вела «Два голоса» на СТС. В 2003 году была участницей реалити-шоу «Последний герой». В 2000-х годах с помощью Филиппа Киркорова записала англоязычный альбом Wild Butterfly.