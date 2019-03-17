СМИ: Военные расходы и коррупция разоряют США

Правительство США тратит больше, чем получает от сбора налогов, и вынуждено много брать в долг у других стран, чтобы продолжать финансировать растущие военные расходы, пишет CounterPunch. При этом, утверждает издание, американское здравоохранение и образование находятся в плачевном состоянии. Автор статьи сравнивает Соединенные Штаты с Римом, и подчеркивает, что военные империи неизбежно гибнут.
«Вы знаете, что происходит с налоговыми долларами, которые остаются в конце финансового года у правительства? Правительственные учреждения, в том числе министерство обороны, продолжают увеличивать расходы на «используй или теряй», чтобы оправданно просить деньги в следующем финансовом году», — пишет в статье глава Института Резерфорда Джон Уайтхед.
В качестве доказательства необоснованных расходов военно-промышленного комплекса США автор приводит результаты исследования организации Open the Government. Его данные подтверждают, что американские военные тратят большие суммы денег на покупки, которые не связаны с армией. В отчете, к примеру, говорится, что Пентагон закупил по принципу «используй или потеряй» кресло стоимостью более девяти тысяч долларов, алкогольной продукции на почти 309 тысяч долларов, тележки для гольфа на 673 тысячи, музыкальное оборудование на 1,7 миллиона, и даже шейки лангуста и крабов на 4,6 миллиона долларов.
Американский военно-промышленный комплекс вместе с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружают страну в долговую яму, утверждает автор. По его словам, правительство и чиновники постоянно обманывают американцев, требуя все больше финансирования на военные нужды. В то время как образование, здравоохранение и инфраструктура страны приходят в упадок.
«В конечном счете военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится. Мы приближаемся к критической массе», — констатирует Джон Уайтхед.
США с каждым днем все больше увязают в долгах, причем все решения, отмечает автор, связанные с финансированием, решаются представителями военно-промышленного комплекса. В статье он пишет, что с 2001 года американское правительство потратило на войны за рубежом около 4,7 триллиона долларов, а долг страны растет примерно на 32 миллиона долларов в час. При этом, подчеркивает Уайтхед, Вашингтон не сделал мир более безопасным. По подсчетам исследователей, начиная с 2001 года с действиями американских военных связана гибель более полумиллиона человек.
В заключение автор заявляет, что США движутся к банкротству, и в стране уже заметны свидетельства краха общества практически во всех сферах. Однако, утверждает Уайтхед, американские власти и элиты подготовились к такому развитию событий и готовы подавлять любые проявления населением недовольства, вызванные экономическим крахом.
Президент США Дональд Трамп отправил 11 марта в Конгресс бюджетный запрос в размере 4,7 триллиона долларов на 2020-й финансовый год. Согласно документу, бюджетный дефицит «останется на уровне более одного триллиона долларов за год в обозримом будущем». В связи с этим правительство решило сократить все невоенные расходы на 5%. В частности, объем предоставления помощи иностранным государствам глава Белого дома предложил уменьшить на 13 миллиардов долларов. Также в проекте бюджета отмечается, что в числе приоритетов для Вашингтона — стратегическое противостояние России и Китаю, а также сдерживание Северной Кореи и Ирана. Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до 750 миллиардов долларов в 2020-м финансовом году, который начнется 1 октября.