СМИ: Военные расходы и коррупция разоряют США

Правительство США тратит больше, чем получает от сбора налогов, и вынуждено много брать в долг у других стран, чтобы продолжать финансировать растущие военные расходы, пишет CounterPunch. При этом, утверждает издание, американское здравоохранение и образование находятся в плачевном состоянии. Автор статьи сравнивает Соединенные Штаты с Римом, и подчеркивает, что военные империи неизбежно гибнут.





«Вы знаете, что происходит с налоговыми долларами, которые остаются в конце финансового года у правительства? Правительственные учреждения, в том числе министерство обороны, продолжают увеличивать расходы на «используй или теряй», чтобы оправданно просить деньги в следующем финансовом году», — пишет в статье глава Института Резерфорда Джон Уайтхед.





В качестве доказательства необоснованных расходов военно-промышленного комплекса США автор приводит результаты исследования организации Open the Government. Его данные подтверждают, что американские военные тратят большие суммы денег на покупки, которые не связаны с армией. В отчете, к примеру, говорится, что Пентагон закупил по принципу «используй или потеряй» кресло стоимостью более девяти тысяч долларов, алкогольной продукции на почти 309 тысяч долларов, тележки для гольфа на 673 тысячи, музыкальное оборудование на 1,7 миллиона, и даже шейки лангуста и крабов на 4,6 миллиона долларов.