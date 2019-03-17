Глава РТС рассказал о последствиях захвата гостелевидения в Белграде

Генеральный директор сербской общественной телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (РТС) Драган Буйошевич прокомментировал вторжение протестующих в здание государственного телевидения вечером 16 марта в Белграде. По его словам, сотрудники не могли выполнять свою работу из-за ворвавшихся в помещения демонстрантов, а представители оппозиции пытались изменить сетку вещания и содержание выпускаемых в эфир программ.
«В законе об общественных СМИ четко говорится, что РТС является независимой в определении редакционной политики и концепции программы, а также их содержания и схем», — говорится в заявлении Буйошевича, размещенном на сайте РТС.
Гендиректор телерадиокомпании также пообещал, что РТС не пойдет на поводу у представителей оппозиции. Буйошевич также принес извинения телезрителям за проблемы с выходом в эфир передач, поскольку сотрудники государственного телевидения не могли осуществлять свою работу из-за блокировки протестующими помещений. «Я надеюсь, что это будет последнее подобное вторжение в РТС», — добавил он.
Особенно удивительно в этом инциденте, отметил Буйошевич, то, что закон об общественном телевидении приняли те люди, которые вечером 16 марта попытались захватить здание РТС. По его словам, государственные органы, Европейская ассоциация общественных СМИ и международные ассоциации журналистов должны серьезно отнестись к нападению на РТС.
Вечером 16 марта около 200 участников акций протеста против политики президента Сербии Александра Вучича ворвались в здание телеканала РТС в Белграде. Они требовали пустить их в прямой эфир. Полиция вывела протестующих из здания с минимальным применением силы, сообщил глава МВД страны Небойша Стефанович.
Как сообщают сербские СМИ, президент страны Александр Вучич днем 17 марта выступит с обращением к народу в связи с попыткой захвата здания РТС в Белграде. Обращение главы государства запланировано на 12:00 по местному времени (14:00 мск).
Протестные акции в Сербии против президента Александра Вучича проходят с начала декабря прошлого года. Поводом для первого выхода демонстрантов на улицы Белграда и других сербских городов стало нападение на одного из оппозиционных политиков в конце ноября.