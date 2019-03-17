Глава РТС рассказал о последствиях захвата гостелевидения в Белграде

Вечером 16 марта около 200 участников акций протеста против политики президента Сербии Александра Вучича ворвались в здание телеканала РТС в Белграде. Они требовали пустить их в прямой эфир. Полиция вывела протестующих из здания с минимальным применением силы, сообщил глава МВД страны Небойша Стефанович.





Как сообщают сербские СМИ, президент страны Александр Вучич днем 17 марта выступит с обращением к народу в связи с попыткой захвата здания РТС в Белграде. Обращение главы государства запланировано на 12:00 по местному времени (14:00 мск).





Протестные акции в Сербии против президента Александра Вучича проходят с начала декабря прошлого года. Поводом для первого выхода демонстрантов на улицы Белграда и других сербских городов стало нападение на одного из оппозиционных политиков в конце ноября.