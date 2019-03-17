Суд заключил советника главы Красноярского края под домашний арест

Железнодорожный районный суд Красноярска заключил на два месяца под домашний арест советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его отца, депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова. По его словам, задержанные накануне в рамках этого уголовного дела четыре человека отпущены под подписку о невыезде.





«Антона [Натарова] суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде», — цитирует парламентария ТАСС.





Решение по советнику губернатора края принимал Железнодорожный районный суд Красноярска, по остальным фигурантам — суд Центрального района города, уточняет агентство. При этом в издании добавили, что пока не располагают официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов по этому делу.