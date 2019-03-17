Суд заключил советника главы Красноярского края под домашний арест

Железнодорожный районный суд Красноярска заключил на два месяца под домашний арест советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его отца, депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова. По его словам, задержанные накануне в рамках этого уголовного дела четыре человека отпущены под подписку о невыезде.
«Антона [Натарова] суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде», — цитирует парламентария ТАСС.
Решение по советнику губернатора края принимал Железнодорожный районный суд Красноярска, по остальным фигурантам — суд Центрального района города, уточняет агентство. При этом в издании добавили, что пока не располагают официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов по этому делу.
Напомним, 28-летний Натаров-младший был задержан 15 марта по делу о мошенничестве. В этот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в редакциях интернет-ресурсов Dela и Newslab и красноярском региональном отделении ЛДПР. Также в московском аэропорту Шереметьево 15 марта при попытке вылета в Милан задержали бухгалтера регионального представительства ЛДПР.
16 марта по этому делу были задержаны и помещены в изолятор временного содержания еще три человека, в том числе бывший главный редактор красноярского интернет-портала «Дела.ру» Дмитрий Болотов, руководитель и коммерческий директор портала Newslab (ООО «Лаборатория новостей») Сергей Мурзин и Светлана Бурлаченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Полушин.
По информации газеты «Московский Комсомолец», которая ссылается на неофициальные источники, связанные с Антоном Натаровым люди якобы выводили деньги из государственных предприятий, в том числе через подконтрольные им СМИ. Уголовные дела по возбуждены факту мошенничества и растраты. По данным издания, речь идет об ущербе на сумму около 100 миллионов рублей.