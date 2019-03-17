В ЕС вновь отказались признать итоги крымского референдума

Евросоюз распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму о присоединении полуострова к России. В документе ЕС подтверждает свою приверженность политике непризнания его итогов и дальнейшего применения санкций против РФ. Кроме того, Брюссель вновь призвал Москву освободить задержанных украинских граждан и обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив.





«Спустя пять лет после незаконной аннексии автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», — подчеркивается в начале заявления.





В документе также отмечается, что ЕС «не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права». «Это остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств», — говорится в заявлении.





ЕС вновь призвал Россию освободить задержанных украинских моряков, суда, а также «обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море». Кроме того, в заявлении осуждается строительство Крымского моста без согласия украинских властей, что «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».





В заявлении также содержится стандартный для заявлений Евросоюза по этой проблеме набор утверждений о «растущей милитаризации полуострова», «ухудшении положения в области прав человека на полуострове», «давления на крымско-татарскую общину», «ухудшении экологической ситуации» и другие. Кроме того, документ содержит призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семена, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и всех тех, кто «был задержан в Крыму и осужден в нарушение международного права».