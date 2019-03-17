В Москве проходит митинг «За Россию, справедливость, новый курс!»

Митинг «За Россию, справедливость, новый курс!» проходит днем 17 марта на Суворовской площади в Москве. Акция проводится по инициативе объединенного организационного комитета, который был создан по итогам митинга в защиту Южных Курил, прошедшего в столице в конце января. Среди участников акции движения «Левый Фронт», «Новороссия», «Гражданская солидарность», политическая сила «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия». В общей сложности на площади собралось порядка двух тысяч человек. О сегодняшней акции Daily Storm подробно рассказал лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов, который из-за административного надзора вынужден наблюдать в стороне.
«Я вынужден окольными путями здесь ходить. Меня сегодня полиция чуть в автозак не посадила, представители которой заявили, что вам там нельзя находиться, поскольку это территория митинга. Это не соответствует закону, но они меня фактически силой оттуда выгнали. Но это ничего страшного», — рассказал Удальцов.
Комментируя корреспонденту Daily Storm проходящий в Москве митинг лидер «Левого Фронта» отметил присутствие на мероприятии самых разных политических сил. «Мы видим здесь и левые силы, и коммунистов, и национал-патриотов, и представителей профсоюзных организаций. То есть, формируется достаточно широкая коалиция. Мы надеемся, что в ближайшее время к ней присоединится КПРФ и станет центром этого объединения», — сказал он.
«Сегодня, 17 марта, в годовщину переизбрания Владимира Путина на новый срок и крымского референдума, а также годовщину референдума за СССР 91-го года, мы должны во весь голос говорить, что тот социально-экономический курс, который проводит действующая власть ведет Россию в тупик», — подчеркнул Удальцов.
В конце комментария оппозиционер заявляет, что ситуацию в России нужно менять и чем больше сегодня людей выйдет на улицу, тем быстрее это власти поймут. «Уже 23 марта следующий протестный митинг. Вместе с КПРФ мы выходим на проспект Сахарова, то есть чем больше акций и выступлений, тем лучше. Не надо бояться и сидеть дома, надо тренироваться, надо показывать силу... Только такие аргументы власть слышит», — сказал он.
На площади видны флаги движения «Левый Фронт», КПРФ, «Партии Дела», «Другой России», «Новороссии». Участники митинга держат плакаты «Новая власть и новый курс!», «Правительство в отставку!», «Отменить пенсионную реформу!», «Путинизм = деградация!», «Социализм вместо Путина!»
На акции выступили активистка «Другой России» Ольга Шалина, Анастасия Удальцова, Игорь Стрелков, протоиерей Всеволод Чаплин и другие. Митингующие выразили недоверие руководству страны, потребовали отставки правительства, национализации природных ресурсов, отмены пенсионной реформы, повышения зарплат и пенсий. Участники акции приняли решение продолжить расширение коалиции левых и национально-патриотических сил, а также объединить усилия для координации своих действий на осенних региональных выборах. Новые акции протеста намечены на май текущего года.
Как сообщали ранее организаторы мероприятия, акция пройдет в формате шествия и митинга, и будет посвящена защите социальной справедливости, территориальной целостности страны и необходимости смены существующего экономического курса в интересах народов России.
На Суворовской площади в Москве 20 января прошел организованный движением «Левый Фронт» и политической силой «Партия дела» митинг «За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии». По оценке координатора движения Сергея Удальцова, на акцию собралось более 2000 человек. Лидер «Левого Фронта» в комментарии Daily Storm заявил, что в феврале-марте планируются новые протестные кампании, в которых планируют принять участие и другие оппозиционные партии и движения.