В Москве проходит митинг «За Россию, справедливость, новый курс!»





«Сегодня, 17 марта, в годовщину переизбрания Владимира Путина на новый срок и крымского референдума, а также годовщину референдума за СССР 91-го года, мы должны во весь голос говорить, что тот социально-экономический курс, который проводит действующая власть ведет Россию в тупик», — подчеркнул Удальцов.





В конце комментария оппозиционер заявляет, что ситуацию в России нужно менять и чем больше сегодня людей выйдет на улицу, тем быстрее это власти поймут. «Уже 23 марта следующий протестный митинг. Вместе с КПРФ мы выходим на проспект Сахарова, то есть чем больше акций и выступлений, тем лучше. Не надо бояться и сидеть дома, надо тренироваться, надо показывать силу... Только такие аргументы власть слышит», — сказал он.





На площади видны флаги движения «Левый Фронт», КПРФ, «Партии Дела», «Другой России», «Новороссии». Участники митинга держат плакаты «Новая власть и новый курс!», «Правительство в отставку!», «Отменить пенсионную реформу!», «Путинизм = деградация!», «Социализм вместо Путина!»





На акции выступили активистка «Другой России» Ольга Шалина, Анастасия Удальцова, Игорь Стрелков, протоиерей Всеволод Чаплин и другие. Митингующие выразили недоверие руководству страны, потребовали отставки правительства, национализации природных ресурсов, отмены пенсионной реформы, повышения зарплат и пенсий. Участники акции приняли решение продолжить расширение коалиции левых и национально-патриотических сил, а также объединить усилия для координации своих действий на осенних региональных выборах. Новые акции протеста намечены на май текущего года.