В Белграде протестующие заблокировали дворец президента Сербии

В столице Сербии Белграде более тысячи протестующих прорвались к президентскому дворцу, где проходила пресс-конференция лидера страны Александра Вучича, и попытались прорваться в здание, сообщает белградская газета Kurir. По данным издания, после неудачной попытки ворваться в резиденцию главы государства манифестанты заблокировали все входы. Участники акции заявляют, что будут добиваться отставки главы государства, премьер-министра Аны Брнабич и директора государственной телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (РТС) Драгана Бужевича, а также проведения честных и свободных выборов.
Перед президентским дворцом не было никакой охраны, но в 30-40 метрах от входа был установлен металлический забор, отмечает издание. Перед тем как участники акции прорвались через ограждение и попытались войти в здание лидер оппозиции Бошко Обрадович заявил, что блокада резиденции президента Сербии будет продолжаться до полного выполнения требований протестующих.
Демонстранты сначала собрались на лестнице главного входа в президентский дворец, но затем часть из них отступила к боковому входу. Собравшиеся выкрикивают лозунги и свистят. На соседних зданиях с дворцом появились надписи на белом фоне «Это началось». Протестующие взялись за руки и, окружая администрацию президента, поют национальный гимн Сербии. Некоторые участники акции пытаются провоцировать полицейских.
Глава МВД Сербии Небойша Стефанович осудил нападение на президентскую резиденцию и пообещал, что его участники ответят перед законом. «Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком», — говорится в сообщении сербской полиции.
В 12:00 по местному времени прошла конференция президента Сербии Александра Вучича, посвященная попытке захвата телерадиокомпании РТС вечером 16 марта. В ходе своего выступления он заявил, что силы правопорядка страны обеспечат безопасность в здании, а власти не позволят, чтобы кому-либо угрожали насилием. «Их единственная проблема, что собирается все меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи [бывший мэр Белграда Драган] Джилас и [экс-глава МИД Вук] Еремич могли вернуться во власть», — заявил сербский лидер.
Вечером 16 марта около 200 участников акций протеста против политики президента Сербии Александра Вучича ворвались в здание телеканала РТС в Белграде. Они требовали пустить их в прямой эфир. Полиция вывела протестующих из здания с минимальным применением силы, сообщил глава МВД страны Небойша Стефанович.
Протестные акции в Сербии против президента Александра Вучича проходят с начала декабря прошлого года. Поводом для первого выхода демонстрантов на улицы Белграда и других сербских городов стало нападение на одного из оппозиционных политиков в конце ноября.