В Белграде протестующие заблокировали дворец президента Сербии

В столице Сербии Белграде более тысячи протестующих прорвались к президентскому дворцу, где проходила пресс-конференция лидера страны Александра Вучича, и попытались прорваться в здание, сообщает белградская газета Kurir. По данным издания, после неудачной попытки ворваться в резиденцию главы государства манифестанты заблокировали все входы. Участники акции заявляют, что будут добиваться отставки главы государства, премьер-министра Аны Брнабич и директора государственной телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (РТС) Драгана Бужевича, а также проведения честных и свободных выборов.





Перед президентским дворцом не было никакой охраны, но в 30-40 метрах от входа был установлен металлический забор, отмечает издание. Перед тем как участники акции прорвались через ограждение и попытались войти в здание лидер оппозиции Бошко Обрадович заявил, что блокада резиденции президента Сербии будет продолжаться до полного выполнения требований протестующих.