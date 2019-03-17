Юлию Началову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 21 марта

Скончавшуюся 16 марта эстрадную певицу Юлию Началову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта 2019 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора артистки Оксану Мостовлюк. Ранее отец певицы, продюсер Виктор Началов сообщил, что пока не решено, в какой день могут состояться похороны.
«Похороны пройдут в четверг [21 марта] на Троекуровском кладбище, до этого там же в большом траурном зале состоится церемония прощания. Информация о времени будет распространена дополнительно», — цитирует слова директора певицы агентство.
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила агентству ТАСС, что прощание с Юлией Началовой пройдет в Траурном зале Троекуровского кладбища с 12:00 до 14:00 в четверг, 21 марта.
Ранее отец певицы, продюсер Виктор Началов сообщил, что с датой похорон пока не определились и его дочь могут похоронить на Троекуровском кладбище во вторник, 18-го или в среду, 19 марта. «Панихида будет там же, на Троекуровском, в этот же день», — уточнил он Агентству городских новостей «Москва».
Юлия Началова скончалась вечером 16 марта в возрасте 38 лет в московской больнице. О смерти певицы сообщила ее пиар-директор Анна Исаева в своем Instagram. Причиной смерти эстрадной артистки стала остановка сердца после перенесенной операции на ноге.
Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Она с двух лет начала заниматься вокалом под руководством своего отца Виктора Началова. С пяти лет Юля начала петь на профессиональной сцене в составе ансамбля «Карусель» при Воронежской филармонии. В 1991-1992 году победила в конкурсе «Утренняя звезда», где она познакомилась с Ириной Понаровской, ставшей наставником юной певицы.
Особую известность Юлии Началовой принесли композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Также девушка была ведущей ток-шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1», в 2015 году вела «Два голоса» на СТС. В 2003 году была участницей реалити-шоу «Последний герой». В 2000-х годах с помощью Филиппа Киркорова записала англоязычный альбом Wild Butterfly. Последними съемками певицы на телевидении стало ее участие в шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ и финале сезона шоу «Один в один», где она выступила в роли наставницы.