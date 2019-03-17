Юлию Началову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 21 марта

Скончавшуюся 16 марта эстрадную певицу Юлию Началову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта 2019 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора артистки Оксану Мостовлюк. Ранее отец певицы, продюсер Виктор Началов сообщил, что пока не решено, в какой день могут состояться похороны.





«Похороны пройдут в четверг [21 марта] на Троекуровском кладбище, до этого там же в большом траурном зале состоится церемония прощания. Информация о времени будет распространена дополнительно», — цитирует слова директора певицы агентство.





Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила агентству ТАСС, что прощание с Юлией Началовой пройдет в Траурном зале Троекуровского кладбища с 12:00 до 14:00 в четверг, 21 марта.





Ранее отец певицы, продюсер Виктор Началов сообщил, что с датой похорон пока не определились и его дочь могут похоронить на Троекуровском кладбище во вторник, 18-го или в среду, 19 марта. «Панихида будет там же, на Троекуровском, в этот же день», — уточнил он Агентству городских новостей «Москва».