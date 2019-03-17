Песков прокомментировал заявление Болтона о переговорах по разоружению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможности проведения переговоров по разоружению между Москвой и Вашингтоном с привлечением Пекина, сказал, что от американской стороны не поступало каких-либо конкретных предложений по этому вопросу. В свою очередь Болтон назвал внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах главной причиной осложнения отношений между Россией и США.





«Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.





Ранее Болтон заявил, что Китай наращивает свой ядерный потенциал и США вынуждены укреплять систему противоракетной обороны страны. «И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими, то возможно, имеет смысл включить в эту дискуссию и Китай», — отметил он.





Заявления противников президента США Дональда Трампа внутри страны, которые обвиняют главу Белого дома в «сговоре» с Россией, мешает Вашингтону наладить двухсторонний диалог с Москвой, считает Болтон. «Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда все, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией», — приводит слова советника издание.