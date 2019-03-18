NASA обнаружило приближающийся к Земле астероид

Крупный астероид EA2 приближается к Земле и вскоре пролетит мимо нее на расстоянии, которое меньше дистанции между Землей и Луной. Размер небесного тела оценивают в 18-40 метров. 22 марта астероид пройдет от нашей планеты на удалении 305 тысяч километров, сообщили в национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Расстояние в 305 тысяч километров почти на 20% меньше, чем lunar distance — удаление Луны от Земли, составляющее около 384,4 тысячи километров. В американском космическом ведомстве не прокомментировали, представляет ли такое сближение опасность для нашей планеты — большинство небесных тел проходят мимо на значительно более высоких дистанциях от Земли. Астероид летит со скоростью около пяти километров в секунду.
Ранее в Роскосмосе призвали создать систему обнаружения мелких астероидов от 100 метров до километра в поперечнике, которые сложнее обнаружить, чем более крупные космические объекты. Как рассказал Daily Storm старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии Российской академии наук (РАН) Николай Железнов, столкновение такого небесного тела с Землей может привести к уничтожению крупного российского города, региона или штата США. Для предупреждения катастрофы нужно строить астрономические станции наблюдения как на поверхности планеты, так и на орбите — выводить в космос орбитальные телескопы.
Ученый считает, что создать систему предотвращения и защиты Земли от столкновения с небесными телами сегодня невозможно — «ни одна страна за это не возьмется». Кроме того, Россия вряд ли сможет договориться с другими странами о совместной системе обнаружения опасных астероидов и комет, потому что многие космические аппараты имеют помимо научного военное назначение. Однако исходя из затрат — финансовых и временных, — вполне реально создать систему автоматического мониторинга неба.