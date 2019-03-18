Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс сразу после выборов

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил политик в интервью изданию «Сегодня», добавив, что точно так же планируется вернуть и территории Донбасса.





Российский президент Владимир Путин надеется, что на грядущих выборах выиграет любой кандидат в президенты, кроме Порошенко, считает украинский лидер. «Вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — подчеркнул политик.





Ранее Порошенко заявил, что все действия по возвращению Крыма и Донбасса будут проводиться «политико-дипломатическим путем». По его мнению, если он вновь займет пост президента, то Путину «придется согласиться» на многие предложения Киева по урегулированию ситуации на Донбассе.