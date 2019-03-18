Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс сразу после выборов

Крым и Донбасс вернутся в состав Украины сразу после президентских выборов, заявил президент страны Петр Порошенко. По мнению украинского лидера, Кремль ожидает, что в результате выборов к власти придет другой политик, который «приползет к России на коленях и подарит Крым». Также Порошенко подчеркнул, что и Крым, и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики будут возвращены мирным путем.
«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил политик в интервью изданию «Сегодня», добавив, что точно так же планируется вернуть и территории Донбасса.
Российский президент Владимир Путин надеется, что на грядущих выборах выиграет любой кандидат в президенты, кроме Порошенко, считает украинский лидер. «Вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — подчеркнул политик.
Ранее Порошенко заявил, что все действия по возвращению Крыма и Донбасса будут проводиться «политико-дипломатическим путем». По его мнению, если он вновь займет пост президента, то Путину «придется согласиться» на многие предложения Киева по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ранее с обещанием вернуть Крым и Донбасс в состав Украины в случае победы на президентских выборах, которые пройдут 31 марта, выступила кандидат в президенты страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, возвращение контроля над Крымом и Донбассом является одной из первостепенных задач для новых властей Украины после выборов. После этого Киеву будет необходимо построить мощную армию, которая будет соответствовать стандартам НАТО, чтобы «никто и никогда больше не надумал посягать на наши территории», заявила политик.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% проголосовавших выступили за присоединение к РФ. Большинство стран мира до сих пор не признали итоги референдума, в том числе США, государства Евросоюза, а также Австралия, Канада и Япония. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Казахстан и КНДР признали полуостров российским. Власти Белоруссии признали Крым российским «де-факто».
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.