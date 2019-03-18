СМИ: Путин начнет на неделе новую серию губернаторских отставок

Президент РФ Владимир Путин начнет новую серию губернаторских отставок уже на этой неделе либо же окончательно утвердит список регионов, главы которых будут отправлены в отставку чуть позже. Уйти со своих постов могут руководители от трех до шести областей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации главы государства. Такие перестановки связаны с приближающимися выборами губернаторов, которые должны пройти осенью — врио губернаторов, которые придут на замену текущим руководителям и будут позже претендовать на пост главы региона, нужно войти в курс дел и подготовиться к выборам.
По мнению собеседников издания, в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Все они называют вероятным уход главы Мурманской области Марины Ковтун. Источники сходятся в том, что работу Ковтун оценивают негативно: по их словам, у губернатора «беда с рейтингами», идет ее отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе.
Среди потенциально уходящих руководителей также называют главу Республики Алтай Александра Бердинова, руководителя Оренбургской области Юрия Берга и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. «У Дубровского ситуация напоминает Хабаровск: регион в неплохом состоянии, но у главы нет контакта с людьми», — выразил свое мнение по последнему чиновнику собеседник издания.
Кроме того, вероятна отставка главы Калмыкии Алексея Орлова, поскольку тот «имеет наименьший рейтинг из претендующих на переизбрание руководителей регионов», считают источники. Наконец, один из собеседников считает возможной отставку губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Подобные перестановки связаны с приближающимися выборами губернаторов. «Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало — врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам», — подчеркнул один из собеседников издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что на этой неделе администрация президента будет заниматься «региональной проблематикой», хотя и не подтвердил возможных замен губернаторов.
В прошлом году в отставку подали три руководителя регионов — глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Курской области Александр Михайлов и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Как писал Daily Storm, вероятнее всего, «губернаторопад» происходит в связи с решением Кремля перестраховаться после провала своих кандидатов на губернаторских выборах в Приморье, Владимирской области и Хабаровском крае, а также в Республике Хакасии.
Также после последних губернаторских выборов свои посты покинули глава Астраханской области Александр Жилкин, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и губернатор Липецкой области Олег Королев.