СМИ: Путин начнет на неделе новую серию губернаторских отставок

Президент РФ Владимир Путин начнет новую серию губернаторских отставок уже на этой неделе либо же окончательно утвердит список регионов, главы которых будут отправлены в отставку чуть позже. Уйти со своих постов могут руководители от трех до шести областей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации главы государства. Такие перестановки связаны с приближающимися выборами губернаторов, которые должны пройти осенью — врио губернаторов, которые придут на замену текущим руководителям и будут позже претендовать на пост главы региона, нужно войти в курс дел и подготовиться к выборам.





По мнению собеседников издания, в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Все они называют вероятным уход главы Мурманской области Марины Ковтун. Источники сходятся в том, что работу Ковтун оценивают негативно: по их словам, у губернатора «беда с рейтингами», идет ее отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе.





Среди потенциально уходящих руководителей также называют главу Республики Алтай Александра Бердинова, руководителя Оренбургской области Юрия Берга и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. «У Дубровского ситуация напоминает Хабаровск: регион в неплохом состоянии, но у главы нет контакта с людьми», — выразил свое мнение по последнему чиновнику собеседник издания.