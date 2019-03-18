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Медведчук предположил, что украинская газотранспортная система отойдет США
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Медведчук предположил, что украинская газотранспортная система отойдет США

Вашингтон хочет уничтожить нефтегазовую инфраструктуру на Украине, считает один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь»

Вашингтон хочет уничтожить нефтегазовую инфраструктуру на Украине, считает один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь»
Виктор Медведчук Коллаж: © Daily Storm

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что участие США в развитии газотранспортной сети на Украине чревато полным разрушением энергетической инфраструктуры в постсоветской республике. Политик, являющий кумом президента РФ Владимира Путина, отметил, что заявления украинского лидера Петра Порошенко об отсутствии газовой зависимости от России являются популистскими лозунгами, которые специально подготовлены к предвыборной кампании.



«Заявление Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы, — не более чем популизм. И не более чем объяснение своей политики, что мы отдаляемся от России и мы делаем все для того, чтобы забыть навсегда Россию, ее продукцию, в данной ситуации — газ», — сказал Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».


Газ, который Украина покупает у европейских поставщиков, является на самом деле российским, его Киеву приходится приобретать втридорога, с сожалением заметил Медведчук. Планы правительства Незалежной активнее подключать иностранцев к развитию своей

нефтегазовой инфраструктуры являются большой ошибкой, убежден он.


«Когда наше правительство и президент говорят: «Да, консорциум — это хорошо, но принят закон, который говорит о том, что нельзя, чтобы в передаче ГТС [газотранспортной системы] участвовали российские компании. Мы американским передадим». Так американцы еще купят эту трубу, для того чтобы ее похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали», — выразил возмущение Медведчук. 


По словам Медведчука, американцы активно навязывают свой сжиженный природный газ Украине, поскольку там его готовы покупать по завышенным ценам, а США всегда проводят политику с позиций сверхдержавы, которая добивается поставленных задач. «Есть политическое влияние страны [США], которая пытается удержать себя как монопольного субъекта во внешней политике», — уверен политик.  


Однако, по его словам, в настоящее время Соединенные Штаты уже утратили статус единственной сверхдержавы: мир стал многополярным, и американцы постепенно утрачивают свою монополию на политическое лидерство.


15 марта Виктор Медведчук на Всеукраинском форуме актива политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что некоторые украинские бизнесмены, пользуясь своей близостью к власти, наживаются на поставках «европейского» газа в Украину. Медведчук тогда также отметил, что Украина может договориться с Россией о новом контракте на поставки газа на приемлемых для двух сторон условиях. 


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