Медведчук предположил, что украинская газотранспортная система отойдет США

«Заявление Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы, — не более чем популизм. И не более чем объяснение своей политики, что мы отдаляемся от России и мы делаем все для того, чтобы забыть навсегда Россию, ее продукцию, в данной ситуации — газ», — сказал Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».





Газ, который Украина покупает у европейских поставщиков, является на самом деле российским, его Киеву приходится приобретать втридорога, с сожалением заметил Медведчук. Планы правительства Незалежной активнее подключать иностранцев к развитию своей

нефтегазовой инфраструктуры являются большой ошибкой, убежден он.





«Когда наше правительство и президент говорят: «Да, консорциум — это хорошо, но принят закон, который говорит о том, что нельзя, чтобы в передаче ГТС [газотранспортной системы] участвовали российские компании. Мы американским передадим». Так американцы еще купят эту трубу, для того чтобы ее похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали», — выразил возмущение Медведчук.





По словам Медведчука, американцы активно навязывают свой сжиженный природный газ Украине, поскольку там его готовы покупать по завышенным ценам, а США всегда проводят политику с позиций сверхдержавы, которая добивается поставленных задач. «Есть политическое влияние страны [США], которая пытается удержать себя как монопольного субъекта во внешней политике», — уверен политик.





Однако, по его словам, в настоящее время Соединенные Штаты уже утратили статус единственной сверхдержавы: мир стал многополярным, и американцы постепенно утрачивают свою монополию на политическое лидерство.





15 марта Виктор Медведчук на Всеукраинском форуме актива политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что некоторые украинские бизнесмены, пользуясь своей близостью к власти, наживаются на поставках «европейского» газа в Украину. Медведчук тогда также отметил, что Украина может договориться с Россией о новом контракте на поставки газа на приемлемых для двух сторон условиях.