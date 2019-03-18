Дерипаска назвал улучшение отношений России и США задачей нового поколения политиков

Напряженность в отношениях между США и Россией не спадет, пока сохраняются экономические санкции против РФ со стороны западных стран, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. При этом изменить ситуацию не поможет даже возможная смена президента США — многие нынешние американские политики «предпочитают драться» с Москвой, поэтому добиться потепления отношений между странами сможет только новое поколение, полагает предприниматель.





Москва и Вашингтон заинтересованы в «поигрывании мускулами» больше, чем в налаживании контактов, и улучшить отношения между РФ и США без снятия экономических санкций против России невозможно, заявил Дерипаска в интервью CNBC. «Россияне и американцы не ненавидят друг друга. В сердце россиян есть место для того, чтобы начать все [отношения с США] с чистого листа. Но проблема в том, что обе стороны постоянно поигрывают мышцами друг против друга», — считает бизнесмен.





По мнению предпринимателя, «через четыре года все будет так же, как и сейчас». «Вы серьезно? Только новое поколение принесет какие-то изменения. Нынешнее — предпочтет подраться», — ответил Дерипаска на вопрос о том, может ли смена президента США в 2020 году изменить ситуацию.





Ранее другую точку зрения на отсутствие улучшений в отношениях Вашингтона и Москвы высказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, добиться прогресса в контактах с Россией мешает коалиция противников главы Белого дома Дональда Трампа, которые воспринимают каждое действие по налаживанию диалога как доказательство сговора президента с Кремлем. Ту же точку зрения высказывал ранее и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.