Дерипаска назвал улучшение отношений России и США задачей нового поколения политиков

Напряженность в отношениях между США и Россией не спадет, пока сохраняются экономические санкции против РФ со стороны западных стран, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. При этом изменить ситуацию не поможет даже возможная смена президента США — многие нынешние американские политики «предпочитают драться» с Москвой, поэтому добиться потепления отношений между странами сможет только новое поколение, полагает предприниматель.
Москва и Вашингтон заинтересованы в «поигрывании мускулами» больше, чем в налаживании контактов, и улучшить отношения между РФ и США без снятия экономических санкций против России невозможно, заявил Дерипаска в интервью CNBC. «Россияне и американцы не ненавидят друг друга. В сердце россиян есть место для того, чтобы начать все [отношения с США] с чистого листа. Но проблема в том, что обе стороны постоянно поигрывают мышцами друг против друга», — считает бизнесмен.
По мнению предпринимателя, «через четыре года все будет так же, как и сейчас». «Вы серьезно? Только новое поколение принесет какие-то изменения. Нынешнее — предпочтет подраться», — ответил Дерипаска на вопрос о том, может ли смена президента США в 2020 году изменить ситуацию.
Ранее другую точку зрения на отсутствие улучшений в отношениях Вашингтона и Москвы высказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, добиться прогресса в контактах с Россией мешает коалиция противников главы Белого дома Дональда Трампа, которые воспринимают каждое действие по налаживанию диалога как доказательство сговора президента с Кремлем. Ту же точку зрения высказывал ранее и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
15 марта российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отмены введенных против него санкций. В январе 2019 года Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго», после того как миллиардер согласился снизить долю в En+. При этом ограничения в отношении самого бизнесмена Вашингтон оставил в силе. Предприниматель в иске называет себя «последней жертвой» американских санкций, которые были введены после предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
В апреле 2018 года компания «РУСАЛ», крупнейший в РФ производитель первичного алюминия, подпала под санкции США. В компании тогда предупредили о возможном техническом дефолте, а Лондонская биржа ограничила ее в торговле алюминием. Позднее введение ограничений было отсрочено до октября 2018 года, а владельцу компании Олегу Дерипаске было предложено снизить свою долю в компании, чтобы снять с нее ограничительные меры.
19 декабря Минфин США заявил, что санкции будут сняты с компаний бизнесмена через 30 дней, если он снизит в них свою долю с примерно 70% до 44,95%. Представители Демократической партии в нижней палате Конгресса пытались противостоять решению финансового ведомства, однако у них не хватило голосов, чтобы заблокировать снятие санкций.