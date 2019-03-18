Двух бывших руководителей лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 года колонии

Суд в Петрозаводске приговорил экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову и начальника лагеря Вадима Виноградова к девяти с половиной годам колонии общего режима каждого. Руководителей лагеря «Сямозеро» осудили по делу о гибели 14 детей во время водного похода по озеру и сокрытии этого происшествия. Виноградов признал свою вину перед судом, Решетова настаивает на своей невиновности.





Следствие считает, что Виноградов знал о плохом прогнозе погоды, но после прямых указаний Решетовой все равно решил проводить экспедицию на озеро. Кроме того, руководство лагеря пыталось скрыть информацию о трагедии, своевременно не вызвав сотрудников спасательных служб. Таким образом, дело было возбуждено по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ), и халатность (статья 293 УК РФ).





Суд также приговорил к восьми месяцам заключения инструктора Валерия Круподерщикова за оставление в опасности (статья 125 УК РФ), однако мужчина был освобожден по сроку давности. Остальные фигуранты дела были оправданы. Кроме того, суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда пострадавшим.





Виноградов в своем последнем слове полностью признал свою вину. Решетова, напротив, заявила о своей невиновности, подчеркнув, что «будет жестоко и несправедливо, если наказание понесут те, кто не совершал ошибок», сообщает «Интерфакс».