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Выходец из России — ученые из Ливерпуля подтвердили версию о личности Джека-потрошителя
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Выходец из России — ученые из Ливерпуля подтвердили версию о личности Джека-потрошителя

Знаменитого маньяка, терроризировавшего Лондон в конце XIX века, звали Аарон Косминский, он был уроженцем Царства Польского

Знаменитого маньяка, терроризировавшего Лондон в конце XIX века, звали Аарон Косминский, он был уроженцем Царства Польского
Изображение «With the Vigilance Committee in the East End: A Suspicious Character», опубликованное в газете «Illustrated London News» 13 октября 1888 года Фото: © wikimedia.org / Unknown

Исследователи Ливерпульского университета имени Джона Мурса пришли к выводу, что знаменитый серийный убийца-маньяк Джек-потрошитель, терроризировавший Лондон в 1880-х годах, — это парикмахер Аарон Косминский, уроженец Царства Польского, которое входило в состав Российской империи. Версия о причастности Косминского к преступлениям впервые была высказана в 2014 году после проведенных биологических экспертиз.


«Мы впервые детально представляем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами, совершенными Джеком-потрошителем», — отмечается в статье представителей Ливерпульского университета в Journal of Forensic Sciences.


Речь идет о платке одной из жертв Джека-потрошителя, Кэтрин Эддоус. На ткани сохранились следы крови как преступника, так и жертвы. Ученые сравнили образцы ДНК с этого платка с биологическими материалами родственников Косминского, которые живут в наше время.


«[Результаты исследований показали] вероятность полной идентификации и подтверждают тезис о том, что платок является подлинным», — говорится в отчете ливерпульских ученых.


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Гипотеза об идентификации знаменитого Джека-потрошителя как Аарона Косминского в 2014 году была высказана доцентом молекулярной биологии ливерпульского университета Яри Лоухелайненом. В книге Naming Jack the Ripper приводились цитаты ученого, который утверждал, что провел множество биологических экспертиз, чтобы прийти к своим выводам, однако критики версии Лоухелайнена указывали на тот факт, что ученый в своей книге не написал, какие именно эксперименты он проводил.


Косминский, родившийся в Клодаве, эмигрировал из Российской империи (Царства Польского) в 1881 году вместе со своей семьей. В британской столице Косминский проживал в районе Уайтчепел, который в то время считался пристанищем беженцев из Восточной Европы. В 1885 году у Косминского проявились первые признаки психического расстройства. В 1890-м он попал в дом для душевнобольных. Скончался Косминский уже после Первой мировой войны, в 1919 году. Джека-потрошителя подозревали в совершении по меньшей мере пяти жестоких убийств проституток в 1888 году.


Царство Польское с центром в Варшаве было образовано по итогам Наполеоновских войн на Венском конгрессе в 1815 году. До 1918 года оно входило в состав России.


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