Выходец из России — ученые из Ливерпуля подтвердили версию о личности Джека-потрошителя

Исследователи Ливерпульского университета имени Джона Мурса пришли к выводу, что знаменитый серийный убийца-маньяк Джек-потрошитель, терроризировавший Лондон в 1880-х годах, — это парикмахер Аарон Косминский, уроженец Царства Польского, которое входило в состав Российской империи. Версия о причастности Косминского к преступлениям впервые была высказана в 2014 году после проведенных биологических экспертиз.





«Мы впервые детально представляем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами, совершенными Джеком-потрошителем», — отмечается в статье представителей Ливерпульского университета в Journal of Forensic Sciences.





Речь идет о платке одной из жертв Джека-потрошителя, Кэтрин Эддоус. На ткани сохранились следы крови как преступника, так и жертвы. Ученые сравнили образцы ДНК с этого платка с биологическими материалами родственников Косминского, которые живут в наше время.





«[Результаты исследований показали] вероятность полной идентификации и подтверждают тезис о том, что платок является подлинным», — говорится в отчете ливерпульских ученых.