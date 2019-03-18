Выходец из России — ученые из Ливерпуля подтвердили версию о личности Джека-потрошителя

Исследователи Ливерпульского университета имени Джона Мурса пришли к выводу, что знаменитый серийный убийца-маньяк Джек-потрошитель, терроризировавший Лондон в 1880-х годах, — это парикмахер Аарон Косминский, уроженец Царства Польского, которое входило в состав Российской империи. Версия о причастности Косминского к преступлениям впервые была высказана в 2014 году после проведенных биологических экспертиз.
«Мы впервые детально представляем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами, совершенными Джеком-потрошителем», — отмечается в статье представителей Ливерпульского университета в Journal of Forensic Sciences.
Речь идет о платке одной из жертв Джека-потрошителя, Кэтрин Эддоус. На ткани сохранились следы крови как преступника, так и жертвы. Ученые сравнили образцы ДНК с этого платка с биологическими материалами родственников Косминского, которые живут в наше время.
«[Результаты исследований показали] вероятность полной идентификации и подтверждают тезис о том, что платок является подлинным», — говорится в отчете ливерпульских ученых.
Гипотеза об идентификации знаменитого Джека-потрошителя как Аарона Косминского в 2014 году была высказана доцентом молекулярной биологии ливерпульского университета Яри Лоухелайненом. В книге Naming Jack the Ripper приводились цитаты ученого, который утверждал, что провел множество биологических экспертиз, чтобы прийти к своим выводам, однако критики версии Лоухелайнена указывали на тот факт, что ученый в своей книге не написал, какие именно эксперименты он проводил.
Косминский, родившийся в Клодаве, эмигрировал из Российской империи (Царства Польского) в 1881 году вместе со своей семьей. В британской столице Косминский проживал в районе Уайтчепел, который в то время считался пристанищем беженцев из Восточной Европы. В 1885 году у Косминского проявились первые признаки психического расстройства. В 1890-м он попал в дом для душевнобольных. Скончался Косминский уже после Первой мировой войны, в 1919 году. Джека-потрошителя подозревали в совершении по меньшей мере пяти жестоких убийств проституток в 1888 году.
Царство Польское с центром в Варшаве было образовано по итогам Наполеоновских войн на Венском конгрессе в 1815 году. До 1918 года оно входило в состав России.