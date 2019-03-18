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Командующий Северным флотом рассказал, сколько получает командир подлодки
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Командующий Северным флотом рассказал, сколько получает командир подлодки

Социальная защищенность подводников способствует росту числа многодетных семей, считает Николай Евменов

Социальная защищенность подводников способствует росту числа многодетных семей, считает Николай Евменов
Адмирал Николай Евменов Коллаж: © Daily Storm, фото: © mil.ru

Заработная плата командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза выше зарплаты командира полка в центре России, рассказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил — в среднем не менее 70 тысяч рублей, добавил он. На сайте Минобороны указано, что, к примеру, оклад командира мотострелкового (танкового) полка — 26,5 тысячи рублей.


Профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых, заявил Евменов. «Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. В наши дни профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых», — цитирует командующего Северным флотом РИА Новости.


Евменов заявил, что социальная защищенность подводников и жилищно-бытовые условия в гарнизонах способствуют увеличению числа многодетных семей. «Налажено обеспечение служебным и постоянным жильем. Прекрасно работает военная ипотека. Хорошо оплачивается поднаем жилья. Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается», — сообщил он.


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Командующий Северным флотом также рассказал, что во всех гарнизонах подводников, помимо цифрового телевидения, действует широкополосный интернет и устойчивая мобильная связь. «Подводникам доступны все блага современной цивилизации», — заключил он.


Как сообщает сайт Минобороны, оклад командира мотострелкового (танкового) полка — 26,5 тысячи рублей, оклад командира бригады надводных кораблей — 31 тысяча рублей.


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