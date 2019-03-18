Командующий Северным флотом рассказал, сколько получает командир подлодки

Заработная плата командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза выше зарплаты командира полка в центре России, рассказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил — в среднем не менее 70 тысяч рублей, добавил он. На сайте Минобороны указано , что, к примеру, оклад командира мотострелкового (танкового) полка — 26,5 тысячи рублей.





Профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых, заявил Евменов. «Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. В наши дни профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых», — цитирует командующего Северным флотом РИА Новости.





Евменов заявил, что социальная защищенность подводников и жилищно-бытовые условия в гарнизонах способствуют увеличению числа многодетных семей. «Налажено обеспечение служебным и постоянным жильем. Прекрасно работает военная ипотека. Хорошо оплачивается поднаем жилья. Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается», — сообщил он.