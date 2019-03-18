Россельхознадзор подал иск к «Дружбе народов», поставляющей продукты Росгвардии

Управление Россельхознадзора по Республике Коми подало иск к мясокомбинату «Дружба народов» из-за нарушений при поставке продуктов для Росгвардии. Об этом говорится в определении арбитражного суда Коми от 12 марта. В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что «Дружба народов», получившая эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии, сильно завышает закупочные цены.





Россельхознадзор требует наказать «Дружбу народов» за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (статья 14.45 КоАП). Не уточняется, о каких именно нарушениях идет речь. Эта административная статья предусматривает штрафы для компаний от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.





Арбитражный суд возбудил производство по жалобе Россельхознадзора. Предварительное заседание по делу назначено на 9 апреля.