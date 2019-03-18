close
St
СМИ: ФСБ проводит обыски в магазинах «Красная икра» по всей России
Новости

СМИ: ФСБ проводит обыски в магазинах «Красная икра» по всей России

Спецслужба подозревает сеть магазинов в неуплате налогов и участии в сомнительных финансовых операциях, пишет «Интерфакс»

Спецслужба подозревает сеть магазинов в неуплате налогов и участии в сомнительных финансовых операциях, пишет «Интерфакс»
Коллаж: © Daily Storm

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ее региональных подразделений проводят обыски в магазинах сети «Красная икра» в Москве, Приморском крае и на Сахалине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, правоохранители и ФНС подозревают сеть в неуплате налогов и возможном участии в сомнительных финансовых операциях.


Собеседник агентства подчеркнул, что «Красная икра» — одна из немногих крупных сетей на столичном рынке, где не принимаются пластиковые карты для оплаты, что дает повод правоохранителям подозревать ее в финансовых манипуляциях. Также источник отметил, что сеть состоит из нескольких юридических лиц, которые применяют патентную систему налогообложения, то есть освобождены от уплаты НДФЛ, НИФЛ и НДС, если средняя численность работников ИП не превышает 15 человек.


Оперативные действия проводятся не только в Москве, но и в Приморском крае и на Сахалине, где находятся связанные с сетью компании.


Согласно сайту сети «Красная икра», ретейлер учрежден компанией «Сахалин рыба», расположенной в Хабаровске. Ее владельцем, гендиректором (и единственным сотрудником) является Сергей Белоусов. Указанный вид деятельности компании — оптовая торговля пищевыми продуктами, однако дочерних компаний у «Сахалин рыбы» нет.


ФСБ проводит обыски в агрохолдингах 13 регионов

Действия силовиков могут быть связаны с неуплатой налогов предприятиями 13 февраля 2019

Показать комментарии