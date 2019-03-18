СМИ: ФСБ проводит обыски в магазинах «Красная икра» по всей России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ее региональных подразделений проводят обыски в магазинах сети «Красная икра» в Москве, Приморском крае и на Сахалине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, правоохранители и ФНС подозревают сеть в неуплате налогов и возможном участии в сомнительных финансовых операциях.





Собеседник агентства подчеркнул, что «Красная икра» — одна из немногих крупных сетей на столичном рынке, где не принимаются пластиковые карты для оплаты, что дает повод правоохранителям подозревать ее в финансовых манипуляциях. Также источник отметил, что сеть состоит из нескольких юридических лиц, которые применяют патентную систему налогообложения, то есть освобождены от уплаты НДФЛ, НИФЛ и НДС, если средняя численность работников ИП не превышает 15 человек.





Оперативные действия проводятся не только в Москве, но и в Приморском крае и на Сахалине, где находятся связанные с сетью компании.