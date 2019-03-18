Песков призвал «по-человечески разобраться» в ситуации с травлей девочки, написавшей Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал по-человечески разобраться в ситуации с угрозами односельчан псковской семье Перчиковых. 12-летняя Таисия Перчикова в декабре 2018 года отправила через сайт Кремля письмо президенту РФ Владимиру Путину и попросила подарить ее матери мини-трактор. После этого семье поступили угрозы от соседей, о них Перчиковы заявили следователям еще 21 февраля и не брали своих слов обратно, пишет «Медуза», ссылаясь на Таисию Перчикову. Однако в СКР сообщили, что члены семьи не заявляли об угрозах их жизни и здоровью.





Пресс-секретарь президента призвал журналистов не освещать все «поверхностно» и «не реагировать на отдельно взятое», потому что, по его словам, Следственный комитет собирал информацию на месте. «Здесь нужно действительно просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».





При этом Песков добавил, что ситуацией с возможной травлей псковской семьи занимаются местные власти. «Они создали группу, которая будет разбираться», — сказал он.