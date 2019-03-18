Песков призвал «по-человечески разобраться» в ситуации с травлей девочки, написавшей Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал по-человечески разобраться в ситуации с угрозами односельчан псковской семье Перчиковых. 12-летняя Таисия Перчикова в декабре 2018 года отправила через сайт Кремля письмо президенту РФ Владимиру Путину и попросила подарить ее матери мини-трактор. После этого семье поступили угрозы от соседей, о них Перчиковы заявили следователям еще 21 февраля и не брали своих слов обратно, пишет «Медуза», ссылаясь на Таисию Перчикову. Однако в СКР сообщили, что члены семьи не заявляли об угрозах их жизни и здоровью.
Пресс-секретарь президента призвал журналистов не освещать все «поверхностно» и «не реагировать на отдельно взятое», потому что, по его словам, Следственный комитет собирал информацию на месте. «Здесь нужно действительно просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».
При этом Песков добавил, что ситуацией с возможной травлей псковской семьи занимаются местные власти. «Они создали группу, которая будет разбираться», — сказал он.
Члены семьи Перчиковых из деревни Томсино Себежского района Псковской области не получали в свой адрес угроз жизни и здоровью, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону. «Была проведена проверка по изложенным в СМИ фактах о якобы имевших место угрозах в адрес женщины и ее дочери. [Представители ведомства] лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее не соответствующей действительности», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Однако журналистка «Медузы» Ирина Кравцова сообщила «Эху Москвы», ссылаясь на Таисию Перчикову, что семья заявляла об угрозах еще 21 февраля и не брала своих слов обратно. Мать Таисии Елена Перчикова также рассказала, что семья собирается покинуть регион и переехать в Ленинградскую область из-за усложнившихся отношений с односельчанами. «Я уволилась из больницы по собственному желанию, уволена с 14 марта, руководство вынудило это сделать. Скорее всего, буду пытаться вернуться в Ленинградскую область», — рассказала Перчикова ТАСС.
«Медуза» 16 марта писала, что в декабре 2018 года Таисия Перчикова отправила через сайт Кремля письмо Путину, в котором сообщила, что единственную школу в ее деревне закрыли. Мать девочки работала санитаркой в районной больнице с зарплатой около 12 тысяч рублей. «Пожалуйста, подарите моей маме мотоблок и минитрактор. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил. Моей маме тяжело», — обратилась девочка к президенту.
После обращения семье Перчиковых стали поступать пожертвования, им также начали присылать посылки с детскими вещами. Однако после письма Путину соседи стали угрожать семье, писало издание. Дети, по словам Таисии Перчиковой, перестали с ней дружить и стали обзывать. Ребенка обвинили в краже денег, неизвестные распространили фотографию девочки интимного характера, рассказала Елена Перчикова. Кроме того, одна из односельчанок, по словам Перчиковой, сказала ей: «Просто у нас все живут как могут, и никто ничего не просит, так как это бесполезно, потому что закидают камнями».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать комиссию, которая будет разбираться в ситуации с семьей Перчиковых.