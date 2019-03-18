Вучич: Сербия должна простить НАТО бомбардировки, но забыть не сможет никогда

Сербия должна простить бомбардировки НАТО в 1999 году, но забыть о них не сможет никогда, заявил президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что сербы помнят об этих событиях, и нейтралитет по отношению НАТО является осознанным выбором для государства, поскольку Белград желает иметь «пристойные отношения» со своими соседями.





«Мы хотим защищать свою независимость, свою свободу, свое небо своей армией, сербской армией. Я верю в силу сербской армии, и мы пережили очень много тяжелого 20 лет назад, чтобы забыть об этом. Наша обязанность — простить, но забыть мы не сможем никогда», — приводит РИА Новости слова Вучича на конференции «Белградский стратегический диалог», посвященной 20-летию бомбардировок Югославии силами НАТО. Вучич напомнил, что бомбардировки 1999 года являлись актом агрессии сил НАТО против Сербии, поскольку были организованы без разрешения Совета Безопасности ООН.





Сербский лидер считает, что НАТО сегодня охотно бы приняла Сербию в свои ряды — с большим энтузиазмом, чем другие страны, которые сейчас стремятся туда вступить. Вучич подчеркнул, что нейтралитет относительно этого альянса является выбором Белграда. «Мы всегда и везде говорим, что не хотим в НАТО, и делаем это открыто. Мы хотим иметь хорошие, пристойные отношения, но не хотим вступать в НАТО», — отметил он.





Бомбардировки Югославии силами НАТО, также известные как операция «Союзная сила», происходили с 24 марта по 10 июня 1999 года. Причиной вмешательства сил НАТО в конфликт между Югославией (в будущем — Сербия и Черногория) и сепаратистами, требовавшими независимости для Косова и Метохии, стали сообщения об этнических чистках в регионе. По данным югославских властей, за время операции погибли более 1700 гражданских лиц. Бомбардировки стали одним из факторов, приведших к окончанию открытого конфликта. Тем не менее, борьба сепаратистов с сербскими властями продолжается до сих пор.





Косово объявило о своей независимости в 2008 году. Сербия считает Косово частью своей территории. США и ряд европейских стран поддержали Приштину как столицу новой страны, Россия, в свою очередь, выступила категорически против превращения одного из регионов Сербии в независимое государство.