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Турция и Иран впервые вместе ударили по курдам
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Турция и Иран впервые вместе ударили по курдам

Были атакованы позиции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил министр внутренних дел Турецкой республики Сулейман Сойлу

Были атакованы позиции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил министр внутренних дел Турецкой республики Сулейман Сойлу
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу Коллаж: © Daily Storm, фото: © GLOBAL LOOK Press / Ovsyannikova Yulia / ZUMAPRESS.com

Турция и Иран провели совместную операцию против сил Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Где именно военные и правоохранители двух стран атаковали силы курдов, министр не уточнил. Замминистра внутренних дел Ирана Мохаммад Хусейн Зульфикар отметил, что Тегерану силы РПК так же враждебны, как и Анкаре.


«Сегодня в восемь утра мы вместе с Ираном впервые провели совместную операцию», — приводит слова Сойду турецкий телеканал ТРТ. 


Зульфикар сказал, что на турецко-иранской границе ситуация спокойна. 


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Силы РПК действуют на территории Турции. Члены непризнаваемой в Анкаре партии борются за отделение турецких провинций, населенных преимущественно курдами, и за создание независимого государства — Курдистана. Деятельность РПК запрещена не только в Турции, но также в некоторых других странах, в том числе в Германии, США и Великобритании.


В конце декабря 2015 года турецкая армия начала полномасштабную операцию про РПК в районе Джизры и Силопи. Со стороны Турции в ней приняли участие до 10 тысяч военнослужащих и правоохранителей. В январе 2018 года турецкие военные решили атаковать силы курдов, которые находятся на территории Сирии (в САР курды компактно проживают в нескольких областях, составляя таким образом большинство населения этих провинций). По словам турецких властей, сирийские группировки курдов — в частности, в сирийском Африне — тесно связаны с РПК. Правительство Сирии выражало свое недовольство действиями турецких военных на своей территории.


Почти с самого начала Гражданской войны в Сирии территории САР, населенные курдами, заявили о своей самостоятельности, однако затем часто поддерживали Дамаск, который вел борьбу с радикальными исламистскими силами. В середине февраля 2019 года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что для сохранения территориальной целостности Сирии необходимо решить курдскую проблему и в частности добиться отвода курдских сил с территорий восточнее Манджиба.


Курды проживают на территориях, которые сегодня принадлежат Армении, Ираку, Сирии, Ирану и Турции. После поражения Османской империи в Первой мировой войне и ее последующего раздела Антанта обещала курдам создание своего государства в соответствии в том числе с Севрским мирным договором, однако британцы и французы так и не выполнили это обещание. 


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