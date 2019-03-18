Турция и Иран впервые вместе ударили по курдам

Силы РПК действуют на территории Турции. Члены непризнаваемой в Анкаре партии борются за отделение турецких провинций, населенных преимущественно курдами, и за создание независимого государства — Курдистана. Деятельность РПК запрещена не только в Турции, но также в некоторых других странах, в том числе в Германии, США и Великобритании.





В конце декабря 2015 года турецкая армия начала полномасштабную операцию про РПК в районе Джизры и Силопи. Со стороны Турции в ней приняли участие до 10 тысяч военнослужащих и правоохранителей. В январе 2018 года турецкие военные решили атаковать силы курдов, которые находятся на территории Сирии (в САР курды компактно проживают в нескольких областях, составляя таким образом большинство населения этих провинций). По словам турецких властей, сирийские группировки курдов — в частности, в сирийском Африне — тесно связаны с РПК. Правительство Сирии выражало свое недовольство действиями турецких военных на своей территории.





Почти с самого начала Гражданской войны в Сирии территории САР, населенные курдами, заявили о своей самостоятельности, однако затем часто поддерживали Дамаск, который вел борьбу с радикальными исламистскими силами. В середине февраля 2019 года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что для сохранения территориальной целостности Сирии необходимо решить курдскую проблему и в частности добиться отвода курдских сил с территорий восточнее Манджиба.





Курды проживают на территориях, которые сегодня принадлежат Армении, Ираку, Сирии, Ирану и Турции. После поражения Османской империи в Первой мировой войне и ее последующего раздела Антанта обещала курдам создание своего государства в соответствии в том числе с Севрским мирным договором, однако британцы и французы так и не выполнили это обещание.