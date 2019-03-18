Путин запустил на полную мощность две крымские ТЭС

Президент России Владимир Путин 18 марта запустил две тепловые электростанции в Крыму: севастопольскую «Балаклавскую» и симферопольскую «Таврическую». В торжественной церемонии приняли учатие также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крымского полуострова Сергей Аксенов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Владимир Путин напомнил, что, помимо двух крымских ТЭС, 18 марта вводится в эксплуатацию морской порт Тамань.
«18 марта — знаменательный день для Севастополя, для Крыма, да и для всей страны. Пять лет назад произошло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, и тогда же, в 2014 году, мы понимали, что впереди очень большая, масштабная работа. И сегодня она, эта работа, идет по плану, последовательно, системно… Сегодня сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона», — цитирует ТАСС слова президента РФ.
По словам Путина, в 2014 году на территории Крымского полуострова производилось 160 МВт, что было «недостаточно даже с учетом поставок с Украины» и заявил, что ситуация изменилась кардинально. Президент также отметил, что обе электростанции функционируют с октября прошлого года, а с этого момента «их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 МВт», заявив, что это «ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны». По словам российского лидера, это «90% текущего энергопотребления всего Крыма».
«Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», — сообщил президент России, поблагодарив всех специалистов, которые принимали в этом участие. Строительством ТЭС занималась подконтрольная «Ростеху» компания ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».
22 февраля начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко заявил, что первый пассажирский поезд проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, а билеты на поезда в Крым можно будет приобрести уже в сентябре. По его словам, стоимость билетов на полуостров должна быть не выше, чем средняя цена проезда поездом по России.