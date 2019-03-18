Путин запустил на полную мощность две крымские ТЭС

«18 марта — знаменательный день для Севастополя, для Крыма, да и для всей страны. Пять лет назад произошло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, и тогда же, в 2014 году, мы понимали, что впереди очень большая, масштабная работа. И сегодня она, эта работа, идет по плану, последовательно, системно… Сегодня сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона», — цитирует ТАСС слова президента РФ.