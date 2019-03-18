Бабич назвал «очень высокой оценкой» слова белорусских дипломатов о после-бухгалтере

Дипломаты не только ходят на приемы, но и выполняют множество других функций как представители своего государства, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич, комментируя резкие высказывания представителей белорусского МИД о «после-бухгалтере» из РФ. Бабич подчеркнул, что уровень отношений между Минском и Москвой слишком важен, чтобы вступать в «перебранки на ровном месте» из-за высказываний внешнеполитических ведомств стран.





«Кое-кому, кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент почему-то показалось, что посол — это такой, знаете, ванька-встанька: сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил, проводил... [Но] в соответствии с международными законами и национальными законодательствами посол — это высший официальный представитель своего государства, который отвечает за обеспечение реализации внешнеполитического курса, суверенитета, независимости, территориальной целостности своей страны», — приводит «Sputnik Беларусь» слова Бабича. Так дипломат отреагировал на фразу белорусских дипломатов о «подающем надежде бухгалтере вместо посла».





Бабич подчеркнул, что хороший посол является многогранным специалистом: «Если это хороший посол, то он должен быть не только дипломатом — он должен быть и политиком, и экономистом, и аналитиком. История знает массу примеров, когда и военным». Поэтому, уверен представитель РФ в Белоруссии, слова представителя МИД Белоруссии о «после-бухгалтере» являются на самом деле «очень высокой оценкой», поскольку означают, что между нашими странами могут сложиться прозрачные и честные экономические отношения.





«Конечно, можно было бы глупостью ответить на глупость, хамством ответить на хамство, ну и вы понимаете, что нам есть, что по этому поводу сказать», — признал он возникшую пикировку между внешнеполитическими ведомствами. Но, по мнению дипломата, уровень отношений между РФ и Белоруссией слишком важен для обеих стран, чтобы создавать «на ровном месте кухонную перебранку».