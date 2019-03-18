«Чтобы никто не дрожал»: Путин сказал, как должны развиваться отношения России и Франции

«Мне бы хотелось, чтобы мы выстраивали свои отношения так, чтобы никто не вздрагивал, не дрожал, чтобы отношения были спокойными, позитивными и прогнозируемыми, чтобы развивались в интересах народов стран», – сказал Путин.





Российский лидер также напомнил об особой связи двух европейских стран, – России и Франции, – имеющих общую историю и тесно связанных друг с другом с точки зрения культуры.





«Мы объединены общей историей наших народов, – цитирует Путина ТАСС. – Современный мир и тенденции его развития таковы, что если мы хотим добиваться общего результата, общего успеха, то должны объединить наши усилия… Приятно видеть наших друзей [представителей французской делегации в Крыму], которые хотят выстраивать отношения между Россией и Европой в целом, между Россией и Францией».





У России и Франции много друзей, заметил глава российского государств, которые также хотят взаимодействовать в духе партнерства и дружбы. Барьеры, которые мешают развитию отношений, должны быть преодолены, отметил Путин.





Присутствовавший на встрече с французскими политиками глава комитета по международным отношениями Госдумы Леонид Слуцкий заметил, что «мы постарались много сделать, чтобы Европа узнала правду о крымской весне».





Делегацию французских политиков в России, посетившую Крым, возглавил президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, прибывший на полуостров 13 марта. Тогда он заявил, что Крым и Севастополь совершили настоящий рывок вперед в своем развитии, по сравнению с теми годами, пока два региона были частью Украины. 16 марта Мариани и остальные французские политики приняли участие в памятной церемонии возложении цветов на мемориальном кладбище в Севастополе.





Крым и Севастополь стали двумя субъектами РФ 18 марта 2014 года. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. До этого на полуострове прошел референдум, на котором подавляющее число принявших в нем участие граждан выступили за вхождение в состав РФ. Украина не признает результаты плебисцита, считая Крым и Севастополь своей территорией.