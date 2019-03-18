«Чтобы никто не дрожал»: Путин сказал, как должны развиваться отношения России и Франции

Президент России Владимир Путин встретился с представителями французской делегации, посетившей полуостров по случаю празднования пятилетия присоединения Крыма и Севастополя к России. Переговоры состоялись в Симферополе. Россия и Франция, по словам президента, должны развивать свои отношения, «чтобы никто не вздрагивал». Барьеры, мешающие развитию отношений, должны быть преодолены, заметил он.
«Мне бы хотелось, чтобы мы выстраивали свои отношения так, чтобы никто не вздрагивал, не дрожал, чтобы отношения были спокойными, позитивными и прогнозируемыми, чтобы развивались в интересах народов стран», – сказал Путин.
Российский лидер также напомнил об особой связи двух европейских стран, – России и Франции, – имеющих общую историю и тесно связанных друг с другом с точки зрения культуры.
«Мы объединены общей историей наших народов, – цитирует Путина ТАСС. – Современный мир и тенденции его развития таковы, что если мы хотим добиваться общего результата, общего успеха, то должны объединить наши усилия… Приятно видеть наших друзей [представителей французской делегации в Крыму], которые хотят выстраивать отношения между Россией и Европой в целом, между Россией и Францией».
У России и Франции много друзей, заметил глава российского государств, которые также хотят взаимодействовать в духе партнерства и дружбы. Барьеры, которые мешают развитию отношений, должны быть преодолены, отметил Путин.
Присутствовавший на встрече с французскими политиками глава комитета по международным отношениями Госдумы Леонид Слуцкий заметил, что «мы постарались много сделать, чтобы Европа узнала правду о крымской весне».
Делегацию французских политиков в России, посетившую Крым, возглавил президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, прибывший на полуостров 13 марта. Тогда он заявил, что Крым и Севастополь совершили настоящий рывок вперед в своем развитии, по сравнению с теми годами, пока два региона были частью Украины. 16 марта Мариани и остальные французские политики приняли участие в памятной церемонии возложении цветов на мемориальном кладбище в Севастополе.
Крым и Севастополь стали двумя субъектами РФ 18 марта 2014 года. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. До этого на полуострове прошел референдум, на котором подавляющее число принявших в нем участие граждан выступили за вхождение в состав РФ. Украина не признает результаты плебисцита, считая Крым и Севастополь своей территорией.